中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國 加強藝人的言行規範，中國演出行業協會昨天發布新制定的「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，明確列出演藝人員不得出現的15類行為，包括：危害國家統一、宣揚迷信、酒駕、假唱、以虛假宣傳誤導消費者等等，違者最重將被永久封殺。

據新華社報導，該管理辦法是大陸首次明確規定演藝人員應自覺遵守的從業規範，涵蓋遵守社會公德、堅守契約精神、尊重合作團隊與合作對象等十項義務性、責任性條款，以及十五項禁止性條款。辦法指的演藝人員包括中國境內從事音樂、舞蹈、曲藝、雜技以及其他形式的現場文藝演出活動的表演者。

15項不得出現的行為涉及政治面的有：危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全；煽動民族仇恨、民族歧視 ，侵害民族風俗習慣，傷害民族感情，破壞民族團結；違反大陸的宗教政策，宣揚邪教。

涉及個人行為和社會公德的有：組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品 、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動；因酒駕、肇事逃逸、惡意滋事等擾亂公共秩序；營業性演出中以假唱、假演奏，或者以違背倫理道德、公序良俗方式演出；表演方式恐怖、殘忍等等。

其他方面包括：惡意違反或不履行合同，或擅自變更已經審核批准的演出內容；發表違法、違背社會公序良俗、歪曲歷史事實、侮辱、誹謗英雄烈士等不當言論，或發布不實信息，影響社會穩定；違反廣告代言相關法律法規，虛假宣傳；利用職業之便謀取不正當利益；其他違背倫理道德或者社會公序良俗造成嚴重不良社會影響的情形。

此外，中國演出行業協會將成立道德建設委員會作為專門機構，管理演藝人員道德建設和從業自律等工作，將行業自律細化到具體操作層面。

根據管理辦法，演藝人員違反從業規範情節輕重及危害程度，協會將監督引導會員單位在行業範圍內分別進行一年、三年、五年和永久等不同程度的行業聯合抵制（即封殺演出），並協同其他行業組織，跨行業聯合懲戒。

受抵制的藝人若要繼續從事演出活動，須在聯合抵制屆滿前三個月，向道德建設委員會提出申請，由該會決定是否同意復出。