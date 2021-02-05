中國外交部點名惡意抹黑 BBC強調報導準確公正

中國 官方與英國 廣播公司（BBC）近日因疫情 與新疆拘留營新聞，隔空駁火。繼官媒刊發文章點名罪狀後，中國外交部今天再指BBC長期惡意抹黑中國。BBC強調，對於中國的相關報導準確而公正。

英國廣播公司（BBC）近日報導新疆關押維吾爾人的拘留營，經常發生女性遭性侵和性虐待，以及，1月26日發布的「武漢封城一週年：歌頌與否認並存」影音新聞。兩則新聞牽動中國官方的敏感神經，並大動作回擊。

官媒環球時報、新華社於4日時不約而同刊發文章，前者反擊BBC造謠，要求拿出證據；後者則針對有關指控列舉出24個謊言予以反駁。

據環球時報報導，今天下午中國外交部舉行例行記者會，發言人汪文斌再次針對此事作出回應，批評BBC嚴重偏離媒體報導的客觀平衡、公正立場，應就此事向中國道歉。

報導指出，汪文斌在記者會上提及1月26日的新聞，稱這則新聞將疫情與政治掛鉤，移花接木，把一段反恐演習的影片當成中國防疫部門暴力執法、侵犯人權的新聞播出，「這難道是準確報導嗎？」

此外，汪文斌也批評，目前世界衛生組織（WHO）的專家小組正在中國，就病毒的溯源問題與中國合作進行調研，關於疫情在更早時多點爆發的新聞多次見諸各國媒體，然而，「BBC在報導當中仍然堅稱武漢是疫情的發源地，這是叫公正的報導嗎？」

報導提到，汪文斌表示BBC多次播出毫無事實依據的假新聞，長期以來在意識形態領域惡意攻擊抹黑中國共產黨和中國政府，BBC應就此類假新聞向中方道歉，同時中方保留採取進一步措施的權利。

根據路透社報導，在中國外交部舉行記者會之前，BBC發出聲明強調，對於中國相關事件的報導是「準確」、「公正」，並表示完全拒絕接受「假新聞」與「意識形態偏見」此類毫無根據的指控。

BBC並在聲明中強調，BBC是深受信任的國際廣播公司，每週為全球超過4億人提供公正的報導。