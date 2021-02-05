我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

拿擴音器指點暴徒國會內部路線 婦人遭FBI捕

中國外交部點名惡意抹黑 BBC強調報導準確公正

中央社台北5日電

中國官方與英國廣播公司（BBC）近日因疫情與新疆拘留營新聞，隔空駁火。繼官媒刊發文章點名罪狀後，中國外交部今天再指BBC長期惡意抹黑中國。BBC強調，對於中國的相關報導準確而公正。

英國廣播公司（BBC）近日報導新疆關押維吾爾人的拘留營，經常發生女性遭性侵和性虐待，以及，1月26日發布的「武漢封城一週年：歌頌與否認並存」影音新聞。兩則新聞牽動中國官方的敏感神經，並大動作回擊。

官媒環球時報、新華社於4日時不約而同刊發文章，前者反擊BBC造謠，要求拿出證據；後者則針對有關指控列舉出24個謊言予以反駁。

據環球時報報導，今天下午中國外交部舉行例行記者會，發言人汪文斌再次針對此事作出回應，批評BBC嚴重偏離媒體報導的客觀平衡、公正立場，應就此事向中國道歉。

報導指出，汪文斌在記者會上提及1月26日的新聞，稱這則新聞將疫情與政治掛鉤，移花接木，把一段反恐演習的影片當成中國防疫部門暴力執法、侵犯人權的新聞播出，「這難道是準確報導嗎？」

此外，汪文斌也批評，目前世界衛生組織（WHO）的專家小組正在中國，就病毒的溯源問題與中國合作進行調研，關於疫情在更早時多點爆發的新聞多次見諸各國媒體，然而，「BBC在報導當中仍然堅稱武漢是疫情的發源地，這是叫公正的報導嗎？」

報導提到，汪文斌表示BBC多次播出毫無事實依據的假新聞，長期以來在意識形態領域惡意攻擊抹黑中國共產黨和中國政府，BBC應就此類假新聞向中方道歉，同時中方保留採取進一步措施的權利。

根據路透社報導，在中國外交部舉行記者會之前，BBC發出聲明強調，對於中國相關事件的報導是「準確」、「公正」，並表示完全拒絕接受「假新聞」與「意識形態偏見」此類毫無根據的指控。

BBC並在聲明中強調，BBC是深受信任的國際廣播公司，每週為全球超過4億人提供公正的報導。

中國 疫情 英國

上一則

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

延伸閱讀

美指是最嚴峻的競爭對手 北京：中美共同利益大於分歧

美指是最嚴峻的競爭對手 北京：中美共同利益大於分歧
互鍘媒體！ 英撤環球電視網執照 中批BBC武漢報導造假

互鍘媒體！ 英撤環球電視網執照 中批BBC武漢報導造假
中續喊話拜登合作 停止「中國行動計畫」

中續喊話拜登合作 停止「中國行動計畫」
中國加入WHO新冠疫苗實施計畫 將提供1千萬劑疫苗

中國加入WHO新冠疫苗實施計畫 將提供1千萬劑疫苗

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰