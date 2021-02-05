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中國為什麼不會有GameStop散戶潮？ 因為會被查水表

編譯陳律安／綜合外電
中國可能難以複製美國的散戶軋空潮。路透
中國可能難以複製美國的散戶軋空潮。路透

席捲美股的遊戲驛站（GameStop）散戶軋空潮，可能難以在中國股市重現，原因包括北京當局嚴格控管證券市場、當地缺乏著名放空大戶，及中國民眾不大會反抗政府指令。

路透報導，溫昊（音譯）是名透過微信直播選股的（自封的）投顧，有天他發現自己在社群媒體「今日頭條」的帳號遭封禁，而這可能與他前一天邀請網友加入其推薦股票的社團有關。

在北京當局嚴管證券交易、也密切監視網路之際，溫昊認為，他的帳號遭禁，說明了GameStop散戶軋空潮何以永遠不會在中國發生，「如果你透過社群平台要求數千名追隨者同時下單，那麼公安會找上門」。

此外，中國也限制投資人做空與買賣選擇權，而這些交易行為正是GameStop股價飆漲的動力。

創立中國線上投資社群的黃威（音譯）說，在美國引爆的散戶軋空潮，源自於市井小民對華爾街放空大戶的憤怒，但目前中國散戶不滿的現象並不普遍。

另一方面，北京當局也實施資本市場改革，目標是汰除體質疲弱的公司，並鼓勵長期投資；主管機關也打擊操控股價和透過網路報明牌的行為；種種作為都在在降低了中國出現散戶軋空潮的可能性。

中國 社群媒體 北京

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