我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2667萬例 逾45萬病亡

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

美指是最嚴峻的競爭對手 北京：中美共同利益大於分歧

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。歐新社
中國外交部發言人汪文斌。歐新社

美國總統拜登4日發表就任以來的首次外交政策演說，稱中國是美國「最嚴峻的競爭對手」。中國外交部發言人汪文斌5日回應，兩國共同利益大於分歧，中方致力與美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益。

據陸媒環球時報報導，對於拜登的外交政策談話，汪文斌說，「中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮方面，擁有廣泛共同利益，肩負特殊重要責任。與其他任何國家之間的關係一樣，中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧。」

他強調，中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事，在新冠肺炎疫情、氣候變化等全球性挑戰面前，中美能夠合作必須合作的領域不是減少，而是更多更廣。

汪文斌最後表示，希望美方順應兩國民意和時代潮流，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，與陸方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

拜登4日以美國「最難纏的競爭對手」來形容北京，並指美國將直球迎接中國對美國繁榮、安全與民主價值所帶來的挑戰。「我們將對抗中國經濟濫權行為，反制其侵略脅迫行徑，並就中國對人權、智慧財產權與全球治理的侵襲做出反擊。」

同時，拜登也稱，當符合美國利益之時，美方也準備好與北京合作。

美國 中國 拜登

上一則

「秀肌肉」嗆美？ 中深夜試驗反導攔截：不針對任何國家

延伸閱讀

拜登的白宮不一樣 帶嬰兒床進住 點名吃巧克力冰淇淋

拜登的白宮不一樣 帶嬰兒床進住 點名吃巧克力冰淇淋
拜登宣示：美國回來了！中國是最重大的競爭者

拜登宣示：美國回來了！中國是最重大的競爭者
台灣在蓋亞那設辦事處生變 「溝通不良」的美中博弈

台灣在蓋亞那設辦事處生變 「溝通不良」的美中博弈
民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰