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英國撤銷中國環球電視網播放執照

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英國撤銷中國環球電視網播放執照

中央社倫敦4日專電
英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）今天表示，已經撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）在英國的播放執照。圖為民眾戴口罩走過位在北京的中國環球電視網大樓。美聯社
英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）今天表示，已經撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）在英國的播放執照。圖為民眾戴口罩走過位在北京的中國環球電視網大樓。美聯社

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）今天表示，已經撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）在英國的播放執照。持有執照的公司沒有管控CGTN每天的播放內容，違反英國法律規範。

CGTN是中國的中央廣播電視總台旗下全球性電視網，前身為央視的外語國際頻道，在2018年1月設立倫敦總部，希望把英國作為拓展至歐洲的跳板。

英國廣播公司（BBC）報導，英國通訊管理局表示，持有中國環球電視網在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited），對於中國環球電視網「並不負有編輯責任」。因此，「星空華文傳媒不符合管控執照服務的法律要求，並非合法的執照持有人」。

在英國，廣播法規範持有執照者，必須管控服務及編輯政策。

英國通訊管理局指出，實際上，一家名為中國環球電視網絡公司（China Global Television Network Corporation，CGTNC）的實體才是頻道內容的「最終決策者」。不過，環球電視網的播放執照無法移轉給CGTNC，因為背後的「最終控制者是中國共產黨，這不被英國廣播法規允許」。

英國通訊管理局表示，由於申請文件缺少關鍵資訊，無法進行執照轉移，「環球電視網多次無法答覆關鍵問題」，且未能進行重組。雖然已經給環球電視網「無數機會調整，以符合法定規範」，但仍未能達成。

英國通訊管理局聲明：「因此我們認為，撤銷CGTN 在英國的播放執照是適當的。」

英國通訊管理局去年5月調查曾發現，中國環球電視網在報導香港抗爭相關新聞時，角度嚴重偏頗，違反英國當局規定的中立原則。

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