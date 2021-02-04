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電動麻將桌年增逾130% 今年最受歡迎年貨

記者林宸誼╱即時報導
淘寶公布的牛年春節十大年貨報告顯示，電動麻將桌成為這個春節最受歡迎的年貨。搜狐新聞
淘寶公布的牛年春節十大年貨報告顯示，電動麻將桌成為這個春節最受歡迎的年貨。搜狐新聞

距春節還有一周，「雀聖」、「雀后」們已經準備好要在假期大展身手，淘寶公布牛年春節十大年貨報告顯示，電動麻將桌的銷量出現爆發式增長，成為今年春節最受歡迎的年貨，日銷量年增超130%。

淘寶公布牛年春節十大年貨報告還指出，電動麻將桌銷售，重慶穩居首位，四川、浙江緊追其後。

界面新聞報導，自進入春節電動麻將桌銷售旺季以來，杭州蕭山經濟開發區已經熱鬧了幾個月，這裡是中國最大的麻將機產業集群地。

浙江線上報導，全中國300多家電動麻將桌整機生產廠家中，杭州就有200家左右。

一名麻將機行業從業者江冉表示，自臨近春節以來，蕭山電動麻將桌產業帶就變得非常忙碌，春節本就是電動麻將桌的銷售旺季，又遇上了官方號召人們就地過年，這讓在家打麻將成為了熱門的娛樂項目，電動麻將桌賣得比以往還要好，整個開發區電動麻將桌工廠都在備貨。

不過由於春節的到來，工廠放假，部分工人已經陸續回家，就算訂單飛速增長，工廠也有供應不及時的可能。另一方面，年前物流運力緊張，加上東北大雪封路等情況導致物流不暢，許多工廠急著在近幾天趕工將電動麻將桌發出去。

另一位電動麻將桌商家的淘寶店客服也表示，部分地區的物流貨運可能隨時停運，近期在趕時間發貨。

實際上，撇開春節旺季、就地過年號召等因素不談，電動麻將桌本身，早已成為越來越熱門的娛樂家電產品。比起早年的產品，如今的電動麻將桌輕薄、可折疊、靜音，甚至還有AI語音控制等五花八門的功能特性。

價格方面，隨著整體產業及供應鏈的成熟，售價也由早年人民幣萬元起跳，降至如今的人民幣千餘元就買得到。

淘寶平台上，知名、銷量較高的電動麻將機價格約在人民幣1000(約155美元)到2000元(310美元)，一些材質更高檔、功能更豐富的電動麻將桌售價，則可達到人民幣5000(約774美元)到2萬元(3096美元)。

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