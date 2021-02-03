BBC揭密新疆拘留營 「每晚都有女性被帶出牢房性侵」

圖爾遜娜依‧孜亞吾頓對BBC表示，「每晚」都有女性被帶出牢房，並被一名或多名蒙面男子性侵。她自己也遭受過這樣的折磨。（取材自Bitter winter）

英國廣播公司稍早披露，中國 新疆地區關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留營中，經常發生女性遭性侵 和性虐待情事。美國 國務院今天表示，美國對相關消息「深感不安」。

美國：暴行撼動良知

路透社報導，國務院發言人重申中國在新疆犯下「違反人道罪和種族滅絕」指控，「這些暴行撼動良知，必須承受嚴重後果」。

國務院發言人是在回應有關英國廣播公司（BBC）稍早報導的提問。BBC報導指出，中國新疆地區關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留營中，女性經常遭受性侵、性虐和折磨。

據報導，42歲的圖爾遜娜依‧孜亞吾頓（Tursunay Ziyawudun）曾被關在拘留營中9個月，離營後逃出新疆，再前往美國。

她對BBC表示，「每晚」都有女性被帶出牢房，並被一名或多名蒙面男子性侵。她自己也遭受過這樣的折磨。她說：「我甚至不希望這些話從我嘴裡說出來。這也許是我一生中最難忘的傷疤。」她說，其中一些女子再也沒有回來，而被帶回的人則受到威脅，不能將發生的事情告知他人。她說：「你不能告訴任何人發生了什麼，你只能安靜地躺下。」

「每個離開拘留營的人 都徹底被毀了」

她還說，他們的目的是「摧毀每個人的精神」，受虐後「有很多人都失去了理智」，即使獲釋，也留下後遺症。圖爾遜娜依表示：「他們說有些人獲釋，但在我看來，每個離開拘留營的人都徹底被毀了。」

在新疆新源縣的拘留營中，圖爾遜娜依曾被警察重踢腹部，還要接受不明所以的醫療檢查，服用藥片，每15天被強制注射一種會引起噁心和麻痺感的「疫苗」。

BBC也訪問了哈薩克族女子古爾孜拉‧阿瓦爾汗（Gulzira Auelkhan），她在營中待了整整18個月。

她說，她被迫脫光維吾爾女子的衣服，給她們戴上手銬，然後讓她們單獨和中國男子在一起，事後清理房間。古爾孜拉說，她無力抵抗，更無力干預。

烏茲別克族女子凱爾比努爾‧賽迪克（Qelbinur Sedik）是拘留營的中文教師之一。BBC報導，她在營中認識的女警告訴了她有關性侵的事。

「中國警察不僅性侵 還電擊她們」

這名女警說，性侵已經成為一種文化，「這是輪姦，中國警察不僅性侵她們，還電擊她們。她們遭受著可怕的折磨」。

基於中國方面的一些限制，圖爾遜娜依等人的描述無法得到完全證實。

中國政府並未直接回覆BBC有關性侵指控和折磨的提問；一名發言人透過聲明說，新疆的營地並非拘留營，而是職業訓練中心。

中國外交部：BBC發布不實報導

中國外交部發言人汪文斌3日在記者會上表示，BBC不只一次發布關於新疆問題的不實報導，這次所謂新疆地區婦女權益遭到侵犯的報導也毫無事實依據。

汪文斌還說，「新疆從來就沒有所謂再教育營」，相關媒體採訪的一些人不過是散布不實消息的「演員」。