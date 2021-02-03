華為搶註冊姚安娜商標 任正非就「公權私用」內部致歉

華為總裁任正非（左）與小女兒姚安娜（左），以及第二任妻子姚凌（右）合照。（取材自紅星新聞）

華為 日前新增多條「姚安娜 」、「姚思為」等的商標信息，華為3日發布內部說明，表示「社會上有些公司或個人惡意搶註姚安娜商標，我們不得為之。」此外，說明中強調，「任總是第一次公權私用，為此向全體員工道歉。」

Tech星球報導，這份關於華為發布的「關於公司代理姚安娜商標註冊的幾點說明」指出，首先姚思為是任正非 女兒，姚安娜是她的藝名。

其次，社會上有些公司或個人惡意搶註姚安娜商標，因此不得為之，若自己不註冊，商標會被持續的惡意搶註，有許多不利的地方。

根據中國商標法的規定，中國公民必須用公司名義或持有個體工商營業執照才可申請註冊商標，姚安娜剛畢業，還沒有註冊自己的公司，所以任總委託智慧財產權部代理註冊，以後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由她支付。

最後，任總是第一次公權私用，為此向全體員工道歉。

中國娛樂公司「天浩盛世」上個月14日，姚安娜加入天浩盛世，姚安娜轉發微博宣布自己進軍演藝圈，消息迅速登上微博熱搜第一名。

姚安娜身上除了「哈佛畢業」外，最具代表性的標籤是「華為千金」，她是華為總裁任正非的小女兒。

2019年2月，任正非接受BBC專訪時就說：「我有三個小孩，其實我都很關注他們，但是他們各人有個人的個性，我們之間不能完全和諧相處。」

談到兒女時，2019年5月，任正非坦言，這輩子很對不起小孩，很虧欠他們，「小女兒其實也很艱難，因為那時我們公司還在垂死掙扎之中，我基本（每天）十幾個小時都在公司，要麼就在出差，幾個月不回家。」

任正非提到，當時為了打開國際市場，在國外一待就是幾個月，小孩基本上很少有往來，很虧欠他們。其實小孩都是靠自己的努力，自己對自己要求很高。

在這次專訪中，關於姚安娜參加名媛會拍全家福的事情。任正非說：「小孩很熱愛文藝，有人邀請她參加名媛會時，她跟爸爸媽媽商量說她要出席，當時我的態度是支持。因為如果打擊這一次，未來她人生的其他路走不順時，就會說爸爸媽媽堵了這條路。我們還不如支持她，她想怎麼辦就怎麼辦，人家提出來，要照全家福，我第一個表態堅決支持，她好好去學習，自己掌握自己的人生命運。」