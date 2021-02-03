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強化紅色供應鏈 中國砸100億 扶植千家小巨人企業

記者林汪靜／綜合報導

為強化紅色供應鏈產業實力，中國財政部和工信部近日宣布，2021到2025年，中國中央財政將出資100億人民幣（約15.5億美元）以上資金，分3批重點支持1千多家中國國家級專精特新（專業、精細、特色、新穎）「小巨人」企業發展，帶動1萬家左右中小企業成長，助力中國製造業「做實做強做優」，提升產業鏈穩定性和競爭力。

據中國證券報報導，中國財政部、工信部日前聯合印發「關於支持『專精特新』中小企業高質量發展的通知」（簡稱通知）指出，支持重點「小巨人」企業推進以下工作：1，加大創新投入，加快技術成果產業化應用，推進工業「4基」領域或製造強國戰略明確的10大重點產業領域「補短板」（加強弱點）。

2，與行業龍頭企業協同創新、產業鏈上下游協作配套，支撐產業鏈補鏈延鏈固鏈、提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。3，促進數位化、網路化、智慧化改造，業務系統向雲端遷移，並透過工業設計促進提升品質和創立品牌。支持「小巨人」企業加快上市步伐，加強國際合作等，進一步增強發展潛力和國際競爭能力。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，專精特新「小巨人」企業具有較好的成長潛力，但這類企業往往在發展初期從銀行獲得信貸的能力較弱，需要資金支持和政策扶持，中國給予這類企業資金，有助其發展壯大、做優做強，而支持其加快上市則有助於這類企業拓寬直接融資管道。

中國 財政部 人民幣

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