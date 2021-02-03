港民主之父 李柱銘獲提名諾貝爾和平獎

香港民主黨創黨主席李柱銘（中）近日獲提名競逐「諾貝爾和平獎」。圖為去年李柱銘涉參與未經批准遊行被捕後，獲准保釋離開警署的畫面。（中通社）

香港 民主黨創黨主席李柱銘，獲兩名挪威議員提名 競逐「諾貝爾和平獎」，指其40年來在香港和平爭取民主和實現普選。

兩名挪威議員泰布林吉加德和佛洛里希發出聲明說，希望透過提名鼓舞香港民主運動，李柱銘過去40多年以不同方式，期望確保港人自由與安全，即使面對來自中國的巨大壓力，依然和平爭取民主和實現普選，把一生獻給這個事業。

官司纏身 仍具影響力

李柱銘是毀譽參半的政治人物，在國際上他被稱為香港「民主之父」，中國官媒則稱李柱銘為「禍港亂港頭目」。

他雖然已在2008年退出議會，但在香港仍被視為最有影響力的政治人物之一。在雨傘運動、反送中 運動中，他經常站出來，也因此仍官司纏身，目前與壹傳媒創辦人黎智英等多人，被控組織和參與2019年8月18日集會，案件仍未審理。

與另一名被中國官媒指為「禍港亂港頭目」的前政務司長陳方安生一樣，李柱銘也是國軍抗日將領之後。其父李煦寰早年與周恩來等人一起赴法勤工儉學，後加入余漢謀的軍隊。抗日戰爭時期，曾任第7戰區政治部主任，獲授中將。抗戰勝利後，蔣介石邀其出任監察委員。他認為國民黨腐敗，共產黨不可信，舉家遷到香港，先後在官立文商學院、九龍華仁書院教國文。周恩來數度派人到港邀其回大陸，他數度遷居以避。

縱橫議會23年 曾遇刺

李柱銘是資深大律師，在香港議會縱橫23年，1985年即透過功能組別選舉，進入香港立法局，97後參選立法會直到2008年不再參選。那年有人從大陸潛入香港，準備刺殺他和黎智英未果。

在香港過渡期中，李柱銘1985年曾被大陸委任為香港基本法起草委員會成員，1989年六四事件爆發，李柱銘與另一位香港民主運動領袖司徒華一起，公開宣布退出基本法草委。

1990年，李柱銘創立香港首個政黨香港民主同盟，成為創黨主席。1994年港同盟與另一民主派政團匯點合併成為民主黨，李柱銘擔任民主黨創黨主席直至2002年規定任期。

反送中被捕 感到自豪

香港年年的維園64燭光晚會他都登台，71大遊行他都走在最前面，為港人爭取民主。在雨傘運動中，李柱銘被拘捕，後來獲無條件釋放；在反送中運動中，他被控以非法集結等罪名被拘捕。被捕後他說，有不少年輕人被捕及控告，而自己沒有被控告時感到很過意不去，他為自己被捕感到自豪。

除李柱銘獲提名，有報導說英國「國會跨黨派香港議題小組」會提名反修例示威者「王婆婆」王鳳瑤競逐和平獎。王鳳瑤是反送中運動中受矚目「銀髮族」之一。從反國教運動、雨傘運動到反送中，她都是活躍人物。今年1月23日，王鳳瑤因在路口舉起標語，被警察以「阻礙警務人員執行職務」拘捕。