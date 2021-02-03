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中國加入WHO新冠疫苗實施計畫 將提供1千萬劑疫苗

記者林汪靜／即時報導
中國外交部3日宣布，中國正式加入世界衛生組織的「新冠肺炎疫苗實施計劃」，將提供1千萬劑疫苗。取材自中國外交部網站
中國外交部3日宣布，中國正式加入世界衛生組織的「新冠肺炎疫苗實施計劃」，將提供1千萬劑疫苗。取材自中國外交部網站

中國外交部新聞發言人汪文斌3日宣布，中國正式加入世界衛生組織（WHO）的「新冠肺炎疫苗實施計劃（covax）」，將提供1千萬劑疫苗，並稱WHO已開始審批中國疫苗緊急使用的授權。

澎湃新聞報導，汪文斌在中國外交部當日舉行的例行記者會上表示，高度重視世界衛生組織秘書長譚德塞在今年前100天內為所有國家優先族群接種疫苗的呼籲，也高度重視實施計畫運行面臨的困難，特別是2、3月分存在的巨大供苗缺口。

汪文斌說，應世界衛生組織方面請求，中方決定向實施計劃提供1千萬劑疫苗，主要用於發展中國家急需，這是中方促進疫苗公平分配、推進國際抗疫合作、踐行人類衛生健康共同體理念的又一個重要舉措。WHO已開始審核中國疫苗的緊急使用授權，中國企業將繼續積極配合，希望WHO盡早完成這項工作。

汪文斌強調，「我們希望國際社會有能力的國家都積極行動起來，以實際行動支持實施計劃，支持世衛組織工作，幫助發展中國家及時獲得疫苗，為國際社會早日戰勝疫情做出應有的貢獻。」

路透報導，2日公布的一項少量採樣實驗室研究顯示，包括中國國藥在內的兩種陸企新冠疫苗能夠激發免疫力防禦南非變種病毒，但保護效果似乎較弱。

中國 疫苗 WHO

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