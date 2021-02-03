騰訊重拳反腐！100多名員工被開除、40多人移送警方

騰訊力行企業內部「反腐鬥爭」，宣布開除100多名員工，並有40多人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。(路透)

中國 網路巨頭騰訊積極推動企業內部「反腐鬥爭」。騰訊集團2日發布「反舞弊通報」，有100多人因違反「騰訊高壓線」被辭退，40多人因涉嫌犯罪被移送公安 機關處理。此外，還37家外部公司被騰訊新增納入「永不合作」主體清單。

據證券時報旗下新媒體《券商中國》報導，騰訊集團設有反舞弊調查部，並設置六條「高壓線」：故意虛假報帳、收受回扣、洩漏公司商業機密、從事與公司有商業競爭的行為、違法亂紀行為、打聽或洩漏薪資等保密敏感信息的行為。

騰訊曾於2019年12月26日首次對外發布內部違規案件，公開反腐細節。當時，有60多人因觸及「高壓線」被辭退，10多人因涉嫌違法犯罪被移送公安司法機關。

2日對外發布的是騰訊第二份反舞弊通報。報導稱，對於違反「高壓線」的行為，騰訊一直採取「零容忍」態度，員工個人行為一旦觸及紅線，一律解聘處理，永不錄用。對於涉案的外部公司，也會列入公司黑名單，永不合作。

《券商中國》指出，中國互聯網公司近年來一直在推動「反腐風暴」，不少知名網路公司都設有反腐部門，包括百度的職業道德委員會、阿里巴巴的廉政部門、美團的重案六組、滴滴出行的風控合規部等。

中國知名無人機企業大疆2019年初也曾發布內部反腐公告，指稱在管理改革中意外研發人員、採購人員、品管人員中存在大量腐敗行為，保守估計2018年因此造成公司超過人民幣 10億元損失。為此，大疆疆將問題嚴重的16人移交司法處理，並開除29名員工。

京東也曾於2018年8月24日發布反腐公告，公布集團16起反腐敗的典型案例，其中3名員工因接受賄賂，涉嫌「非國家工作人員受賄罪」，1名員工因利用職務便利侵占公司商品，涉嫌「職務侵占罪」，4人因此被辭退並遭公安機關刑事拘留，另有12人也被開除。