江西象鼻山「戴口罩」登金氏紀錄 網民：太閒？

戴上「口罩」的象鼻山。（取材自江西網絡廣播電視台）

江西鷹潭龍虎山景區著名的「象鼻山」上，近日出現了一片超大的「口罩」遮住「象鼻」，江西省文化和旅遊廳還憑此申請了「最大布口罩」的金氏世界記錄。不過，這波操作也讓一些網民覺得「沒必要」，甚至吐槽龍虎山景區可能是防疫 工作「太閒了」。

據觀察者網報導，「象鼻山」之名源自於龍虎山一處約百米高的山峰上，有一石樑凌空垂下，彷彿是一條長長的「象鼻」，讓整個山體就像一隻巨型石像在汲水，故而得名。

龍虎山景區組織為了響應今年官方提倡的「本地旅遊、就地過年」，推出了「吉象喊你戴口罩」微倡議景區接力活動，希望能推廣該景區的旅遊，同時宣傳出遊不要忘了戴口罩。在上月31日時，8名藥農攀上了景區裡的象鼻山崖，利用長繩將一塊巨大的白布掛在了「象鼻」的底部。

在象鼻山頂，還掛了一條15米長的巨型條幅，寫著「龍虎仙境、吉象天成」。龍虎山景區還號召各大景區景點一起加入戴口罩「接力活動」。

報導稱，這項活動也獲得鷹潭市政府支持，副市長蔡江還參加了活動的啟動儀式。

據江西省文化和旅遊廳官微「@江西風景獨好」消息，象鼻山上的這副口罩已成功申報金氏世界紀錄，成為了「世界上最大的布口罩」。不過，金氏世界紀錄官方網站上目前尚未更新紀錄，上一個紀錄保持者為沙烏地阿拉伯 吉達市（Jeddah）的一家貿易公司，該公司在去年8月30日時打造了一片面積72平方公尺的口罩。

報導說，許多網民並不領情這波給象鼻山「戴口罩」的行為，紛紛吐槽：「防疫工作太閒了？」、「龍虎山的紗布太多了？」也有網民認為，口罩要戴在嘴上才能叫口罩，掛在象鼻山上的不過是一塊大白布而已。