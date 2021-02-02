中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

據金氏世界紀錄官方微博，曾被譽為「古風美食第一人」的中國 網紅李子柒，以1410萬的YouTube 訂閱量，刷新了去年7月由她創下的金氏世界紀錄「最多訂閱量的YouTube中文頻道」稱號。

2020年7月16日，李子柒去年以1140萬的YouTube訂閱量被列入《金氏世界紀錄大全2021》，成為「最多訂閱量的YouTube中文頻道」的紀錄保持者。

2017年，李子柒在YouTube發布第一支影片「用葡萄皮做裙子」。此前，李子柒已在中國網路發布多個由自己創作的短片作品。

來源：李子柒 Liziqi頻道

除了會做美食外，李子柒還會做很多事務，有網友戲稱其為「李萬能」。香港 01報導，李子柒曾自述：「大家眼中的生活技能，只是我的求生本能。以前是為了生存，現在是生活」。有部分網友覺得子柒影片更新過慢，影片內容裏的時間跨度也極度地偏大。但李子柒並不認為「慢」是個問題，她表示：「春播夏長，秋收冬藏，天下萬事都有其規律」。

李子柒影片中充滿詩意的田園生活和中國傳統文化，吸引了來自世界各地的粉絲。此次刷新金氏紀錄，有網友稱讚她對原創優質內容的堅守，一路走來不易，「一個收割全世界流量的女子。」、「這也說明好的內容不會因為語言的不同產生阻礙，子柒未來可期」。