我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院正式認定緬甸發生軍事政變 將暫停援助

拜登的中國政策智囊 鷹派老將與新世代中國通

不樂觀 阿里首度表態：螞蟻集團上市有重大不確定性

記者戴瑞芬／即時報導
螞蟻第三財季為阿里巴巴貢獻了7.35億美元利潤。(路透)
螞蟻第三財季為阿里巴巴貢獻了7.35億美元利潤。(路透)

被「反壟斷」調查的阿里巴巴集團，2日在港交所發布2021財年第三季財報，針對螞蟻集團重組，首度表態：螞蟻集團上市有重大不確定性。

差一步就成為全球史上最大的IPO，螞蟻集團上市前夕，2020年11月 3日宣布暫緩在上海證券交易所科創板與香港聯交所的兩地上市和首次公開募股計劃。

事隔三個月，螞蟻集團傳出將重組為大陸央行監管金融控股公司，計畫 2月中完成，而上市已遙遙無期。

阿里巴巴在發布財報時，針對螞蟻集團再上市進程，表示由於中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在制定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，「螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性」。

阿里還表示，目前尚無法全面准確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響，在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，將向市場提供更新信息。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，螞蟻暫緩上市和對阿里集團的反壟斷調查，是冷靜反思和提升自己的重要機會。

阿里今日公布2021財年第三財季財報，營收達人民幣2210.8億元，淨利潤達人民幣592.1億元。財報顯示，螞蟻第三財季為阿里巴巴貢獻了7.35億美元利潤。

人民幣 重組 利潤

上一則

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

延伸閱讀

被反壟斷監管後 阿里CEO發家書：今後可能更多挑戰

被反壟斷監管後 阿里CEO發家書：今後可能更多挑戰
螞蟻將重組消費信貸業務 增加透明度

螞蟻將重組消費信貸業務 增加透明度

螞蟻將按監管要求 在金融控股下重組餘額寶及網商銀行

螞蟻將按監管要求 在金融控股下重組餘額寶及網商銀行
黑名單擴大？美擬禁投資阿里、騰訊

黑名單擴大？美擬禁投資阿里、騰訊

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58
中國電信設備龍頭華為宣布，將投資2億歐元在法國建造5G設備廠。（路透）

53國抵制也沒用？華為突圍 將在法國蓋5G設備廠

2021-01-28 02:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世
美國達抗疫里程碑：疫苗接種人數超過確診病例

美國達抗疫里程碑：疫苗接種人數超過確診病例