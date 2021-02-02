不樂觀 阿里首度表態：螞蟻集團上市有重大不確定性

螞蟻第三財季為阿里巴巴貢獻了7.35億美元利潤。(路透)

被「反壟斷」調查的阿里巴巴集團，2日在港交所發布2021財年第三季財報，針對螞蟻集團重組 ，首度表態：螞蟻集團上市有重大不確定性。

差一步就成為全球史上最大的IPO，螞蟻集團上市前夕，2020年11月 3日宣布暫緩在上海證券交易所科創板與香港聯交所的兩地上市和首次公開募股計劃。

事隔三個月，螞蟻集團傳出將重組為大陸央行監管金融控股公司，計畫 2月中完成，而上市已遙遙無期。

阿里巴巴在發布財報時，針對螞蟻集團再上市進程，表示由於中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在制定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，「螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性」。

阿里還表示，目前尚無法全面准確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響，在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，將向市場提供更新信息。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，螞蟻暫緩上市和對阿里集團的反壟斷調查，是冷靜反思和提升自己的重要機會。

阿里今日公布2021財年第三財季財報，營收達人民幣 2210.8億元，淨利潤 達人民幣592.1億元。財報顯示，螞蟻第三財季為阿里巴巴貢獻了7.35億美元利潤。