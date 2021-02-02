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被批評疫情不透明 中：盼美方邀請WHO赴美溯源

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。 路透
中國外交部發言人汪文斌。 路透

美國新任國務卿布林肯表示，美國必須敞開大門接納逃離鎮壓的香港人，同時也批評中國對疫情處理不透明。中國外交部發言人汪文斌今回應，香港事務是中國內政，外國無權干涉，美方應避免對中美互信與合作造成損害；對於疫情，他則希望美方邀請世衛專家去美國開展溯源研究。

布林肯上任後，1日接受首場電視專訪。他批評中國對香港的行為非常過分，破壞讓香港維持自治的承諾。也說世界衛生組織（WHO）派出的專家組已赴武漢現場，但北京在允許專家進入病毒發現地點這件事上，表現仍「遠遠不及格」。

據澎湃新聞報導，汪文斌今日回應稱，中方在涉港問題上的立場是一貫、明確的，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉，任何違法行為都必然要受到法律制裁。

他表示，美方應糾正公開為香港違法者撐腰打氣、藉涉港問題干涉中國內政的錯誤言行，避免對中美互信與合作造成損害。

至於疫情問題，汪文斌說，病毒溯源是一個複雜的科學問題，涉及多國多地。不少線索、報導和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多點爆發。

他舉例，美國疾控中心研究報告，2019年12月的一些美國人獻血樣本中存在新冠病毒抗體，表示當時新冠病毒或已在美國出現，早於美國官方報告首例新冠肺炎確診病例的時間。

汪文斌並說，「希望美方也像中方一樣，在溯源問題上採取積極、科學和合作的態度，並保持透明度」，邀請世衛組織專家去美國開展溯源研究。

美國 香港 中國

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