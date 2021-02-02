什麼！廣州本月離婚預約名額已滿？民政局回應了

今年起，中國民眾離婚必須經過5大關卡。2月才剛開始就傳出，廣州本月離婚名額已全部約滿。中新社

2月才剛剛開始，網路上就傳出，「廣州2月離婚名額已全部約滿」。據中新網報導，廣州市民政局對此回應稱，會有這種情況是因部分婚姻登記當事人放棄到場辦理離婚登記後，沒有及時取消預約號，造成預約資源被占用。

廣州市民政局表示，遇到網上無法預約離婚申請的民眾，當事人可撥打市民服務電話「12349」，或婚姻登記處諮詢電話進行電話預約，也可到現場排隊辦理。

離婚要預約是中國 今年實施的新規定。鑑於離婚率節節升高，中國民政部去年底發布關於貫徹落實「民法典」中有關婚姻登記規定的通知。今年1月1日起，中國民眾到各地民政局申請協議離婚，需要經過申請、受理、冷靜期、審查、登記（發證）等五大關卡。

屆滿「離婚冷靜期」後的30日內，夫妻雙方需要共同到婚姻登記機關領取離婚證，逾期不領也視同撤回離婚申請。

廣州市民政局稱，婚姻登記當事人預約後沒有到場辦理的原因為：一、部分當事人申請婚姻家庭輔導後，夫妻關係得到調適緩和，自願放棄辦理離婚。

二是部分婚姻登記當事人存在一時衝動而預約離婚，冷靜後放棄辦理；三是部分當事人預約離婚登記後改為到法院辦理訴訟離婚。

廣州婚姻登記機關呼籲民眾，若已預約離婚但因故不能按預約時段到場辦理者，應及時通過網上預約系統或電話撤銷預約，以便婚姻登記機關能更及時為其他有需要的當事人提供預約服務。