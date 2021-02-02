我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「疫苗獵人」守株待兔 蹲點卡位搶打剩餘疫苗

「媽媽蘇在他們手上」未見騷亂 翁山蘇姬據悉軟禁家中

什麼！廣州本月離婚預約名額已滿？民政局回應了

記者林則宏／即時報導
今年起，中國民眾離婚必須經過5大關卡。2月才剛開始就傳出，廣州本月離婚名額已全部約滿。中新社
今年起，中國民眾離婚必須經過5大關卡。2月才剛開始就傳出，廣州本月離婚名額已全部約滿。中新社

2月才剛剛開始，網路上就傳出，「廣州2月離婚名額已全部約滿」。據中新網報導，廣州市民政局對此回應稱，會有這種情況是因部分婚姻登記當事人放棄到場辦理離婚登記後，沒有及時取消預約號，造成預約資源被占用。

廣州市民政局表示，遇到網上無法預約離婚申請的民眾，當事人可撥打市民服務電話「12349」，或婚姻登記處諮詢電話進行電話預約，也可到現場排隊辦理。

離婚要預約是中國今年實施的新規定。鑑於離婚率節節升高，中國民政部去年底發布關於貫徹落實「民法典」中有關婚姻登記規定的通知。今年1月1日起，中國民眾到各地民政局申請協議離婚，需要經過申請、受理、冷靜期、審查、登記（發證）等五大關卡。

屆滿「離婚冷靜期」後的30日內，夫妻雙方需要共同到婚姻登記機關領取離婚證，逾期不領也視同撤回離婚申請。

廣州市民政局稱，婚姻登記當事人預約後沒有到場辦理的原因為：一、部分當事人申請婚姻家庭輔導後，夫妻關係得到調適緩和，自願放棄辦理離婚。

二是部分婚姻登記當事人存在一時衝動而預約離婚，冷靜後放棄辦理；三是部分當事人預約離婚登記後改為到法院辦理訴訟離婚。

廣州婚姻登記機關呼籲民眾，若已預約離婚但因故不能按預約時段到場辦理者，應及時通過網上預約系統或電話撤銷預約，以便婚姻登記機關能更及時為其他有需要的當事人提供預約服務。

中國

上一則

新商機 ! 黃牛代搶離婚名額 每單600人民幣

下一則

被批評疫情不透明 中：盼美方邀請WHO赴美溯源

延伸閱讀

新商機 ! 黃牛代搶離婚名額 每單600人民幣

新商機 ! 黃牛代搶離婚名額 每單600人民幣
曾與陳道明傳緋聞…左小青鬆口自己帶女兒 離婚大20歲富商

曾與陳道明傳緋聞…左小青鬆口自己帶女兒 離婚大20歲富商
婚禮音樂正中紅心？她愛上自己的婚禮DJ 離婚後再嫁他

婚禮音樂正中紅心？她愛上自己的婚禮DJ 離婚後再嫁他
老公吃披薩太燙竟用水洗降溫 網友：快離婚吧

老公吃披薩太燙竟用水洗降溫 網友：快離婚吧

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批

常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批