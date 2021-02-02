我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

騰訊壟斷抖音憤而提告 互聯網平台反壟斷第一案

記者戴瑞芬／即時報導
抖音2日向北京知識產權法院正式提交訴狀，控告騰訊壟斷。取自中關村在線
抖音2日向北京知識產權法院正式提交訴狀，控告騰訊壟斷。取自中關村在線

抖音2日向北京知識產權法院正式提交訴狀，控告騰訊壟斷。這是自2020年底大陸頒布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》 公布以來，互聯網平台反壟斷第一案，互聯網平台之間首例反壟斷訴訟。

由於騰訊透過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，抖音認為，騰訊封禁抖音的行為是濫用市場支配地位的表徵。

第一財經報導，2018年4月微信和QQ開始封禁抖音，用戶分享抖音鏈接到上述平台均無法正常播放，至今持續近三年。

微信、QQ月活躍用戶數分別超過12億和6億，抖音在起訴狀中表示，相對市場上沒有其他經營者，能夠提供與微信和QQ具有對等功能的服務，這意味騰訊「具有市場支配地位」。

抖音方面主張，騰訊搆成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。抖音要求法院判令騰訊立即停止封禁，並賠償抖音經濟損失人民幣9000萬元。

抖音進一步指控，騰訊封禁不僅損害了用戶權益，破壞了抖音產品和服務的正常運營，還排除、限制了市場競爭，更指騰訊的壟斷行為，妨礙了技朮進步和創新，扭曲其他領域的競爭，以鞏固自身已有的市場地位。

抖音被壟斷三年才起訴騰訊，第一財經報導，與大陸目前的反壟斷形勢有密切關系。2020年底大陸國家市場監管總局出台了《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，對於互聯網平台濫用支配地位行為提出了要求，對壟斷和不正當競爭行為進行規定，強化了市場監管能力。

抖音 微信 人民幣

上一則

中日海洋事務高級別磋商將舉行 「海警法」成焦點

下一則

97人去年因國安法被補 警方稱香港已恢復穩定

延伸閱讀

59歲劉德華入駐抖音 4天吸粉1249萬 鐵粉賈玲助攻

59歲劉德華入駐抖音 4天吸粉1249萬 鐵粉賈玲助攻
天王駕到！劉德華開抖音 10小時漲粉600萬

天王駕到！劉德華開抖音 10小時漲粉600萬
騰訊一天市值 暴增906億美元

騰訊一天市值 暴增906億美元
騰訊、李嘉誠投資的德國網銀N26 明年IPO

騰訊、李嘉誠投資的德國網銀N26 明年IPO

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批

常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批