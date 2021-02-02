中日海洋事務高級別磋商將舉行 「海警法」成焦點

圖為中國外交部發言人汪文斌。圖／取自中國外交部網站

中國 「海警法」昨天生效，授權海警在執法時對外國船隻動武，日本 已表示會持續向中國抗議。中日雙方今天宣布，12輪海洋事務高級別磋商全體會議將於明天舉行，相信相關議題將成為焦點。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌下午在例行記者會應詢時稱，經雙方商定，第12輪中日海洋事務高級別磋商全體會議將於2月3日以視訊方式舉行，雙方外交、防務、海上執法和海洋管理等部門人員參加。

汪文斌並稱，這項磋商是雙方涉海事務的綜合性溝通協調機制。中方期待在本輪磋商中就共同關心的涉海問題，與日方充分交換意見，增進了解和互信，不斷拓展務實合作。

日本防衛大臣岸信夫今天也在記者會上證實會議將於3日舉行的消息。

據共同社中文網報導，岸信夫在會中表示，對於中國實施允許海警使用武器的「海警法」，日方將透過一切機會，向中方確實傳達強烈關切。

有關與菲律賓、越南 等和中國在南海島嶼存在主權爭議的國家合作，岸信夫則說，「有必要以各種方式與共享危機感的國家協作」。

中國全國人大常委會議1月22日通過「海警法」，授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動武，2月1日起生效。

共同社昨晚在報導中提到，日方計劃在這次的高級別磋商中，要求中國具體說明「海警法」施行後，中方有關部門執法會如何變化，以此確認是否有可能侵犯日本主權；同時日方也將詢問「海警法」中模糊的「管轄海域」範圍。

報導也提到，日本未來的應對重點將放在加強與美國合作，並爭取加上澳洲和印度，促進4國間的合作。