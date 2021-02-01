震驚! 加駐中使館員工 被舉報訂「武漢蝙蝠」T恤

T恤印有蝙蝠。（取材自微博）

近日一則具名舉報在網路上引起討論，舉報指加拿大 駐中國 使館員工，曾訂製帶有「武漢 蝙蝠」圖案的T恤。對此，中國外交部昨天回應稱，中方對此感到震驚，已向加拿大駐中國使館提出了嚴正交涉，要求加方立即徹查此事，給中方一個明確的交代。

中央社引述香港01報導，一名中國店長在上月26日實名舉報說，加拿大駐中國大使館工作人員出資尋求一間中國工廠代工生產一批T恤，上面的圖案是一隻蝙蝠，中間用英文寫著「武漢（WUHAN）」，該店長說這是「侮辱造謠武漢人吃蝙蝠的T恤」。

報導指，該店長一度以材料不足為由多次拒絕訂單，但對方稱願意等到原材料到齊，並表達了「對這一批服飾需求態度的堅定和急切」。

該店長於是說可先印幾件樣品，並要對方提供收貨地址，結果收到的地址有著「加拿大使館北2號門」的字樣。該店長印了八件樣品送過去給對方後，對方還表示很滿意，想長期大量合作。該店長於是向有關部門舉報此事。

事件獲得中國媒體報導後，有記者在昨天的外交部例行記者會上向外交部發言人汪文斌提問此事，問中方對此有何評論？

據環球時報報導，汪文斌表示，新冠病毒是人類共同的敵人，反對搞污名化標籤化，加拿大總理也多次作出類似的表態；世界上任何一個國家的駐外外交、領事人員也都應嚴格遵守「維也納外交關係公約」、「維也納領事關係公約」以及駐在國法律法規。

汪文斌說，有關人員作為加拿大駐華使館的外交官，所作所為與其身分嚴重不符，也背離加政府高層的一貫立場。「中方對此感到震驚，已向加駐華使館提出嚴正交涉，要求加方立即徹查此事，給中方一個明確交代」。