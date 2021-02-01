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生理食鹽水冒充假疫苗 中國逮3000劑

特派記者陳言喬／北京報導

中國去年底以來的新冠疫情漸獲控制，中國衛健委昨通報新增本土病例33例。中國防疫進入下半場的疫苗注射工作，但也傳出假疫苗案，以及電信詐騙接種疫苗案。

中國官方昨通報新增的本土病例為黑龍江22例，吉林10例，河北1例。先前疫情嚴峻的河北石家莊，低風險區域已開始常態化疫情防控，石家莊地鐵站和列車開始內外消毒，準備恢復啟用地鐵。

中國的防疫進入下半場的疫苗接種，中國工程院院士鍾南山說，接種新冠病毒疫苗後起碼半年以上是有很好的預防作用。

他說，中國的疫苗主要是全病毒滅活疫苗，一般情況下，注射完第一劑後便會出現抗體，保護水準大約為60%到70%；第二劑注射完14天後，保護水準能達到近90%。疫苗打完35天左右才有可能完全發揮作用，但不能做到100%預防，仍要注意個人防護，戴好口罩。

另外，國外採購中國新冠疫苗也正加速，中國科興中維公司生產的400萬劑新冠疫苗已在1月底運抵智利。中國政府捐贈巴基斯坦的首批疫苗1日凌晨抵達該國首都，中國外交部發言人汪文斌昨稱，這是中國政府對外提供的第一批疫苗援助。

中國開始全面打疫苗，也有不肖分子製造販賣假疫苗，中國公安部最近查獲80多名嫌犯，查扣3千多支假新冠疫苗案。經查，自去年9月以來，孔姓嫌犯通過向預灌封注射器組合件注入生理鹽水加工製作假新冠疫苗，並層層加價銷售。

利用接種新冠疫苗之機，中國電信詐騙集團也趁機出來詐財，近日，北京等多地市民收到假借官方機構名義發出的詐騙簡訊，要求市民點擊鏈結預約接種新冠疫苗。簡訊以當地疾控中心名義發出，顯示新冠疫苗已開放預約並附上預約鏈結，引導居民點擊繳費。中國公安機關已發布緊急通報闢謠，接種疫苗是免費的，呼籲民眾不要上當。

疫苗 中國 詐騙集團

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