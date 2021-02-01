中國黑龍江漠河-49.7℃ 50年來最冷

受強冷空氣影響，近一周以來黑龍江省連續刷新低溫紀錄，1日上午7時18分，大興安嶺漠河市阿木爾鎮氣溫監測站測得最低溫度為攝氏零下49.7度，為50年來最冷一天。（取自中國日報網站）

受強冷空氣影響，近一周以來黑龍江省連續刷新低溫 紀錄，1日上午7時18分，大興安嶺漠河市阿木爾鎮氣溫監測站測得最低溫度為攝氏零下49.7度，為50年來最冷一天。

中新社報導，未來幾天，漠河最低溫將繼續維持在攝氏零下40度以下。漠河市氣象局綜合業務員湯雨昂表示，造成今年極寒天氣的原因: 1是北方極地渦旋偏弱，北極氣團被擠壓，冷空氣暴發南下導致大範圍寒潮天氣發生；2是赤道中東太平洋處於反聖嬰狀態，海表溫度持續異常偏冷，對中國 來說，增加了冷冬出現的機率；3是歐亞中高緯環流經向度增強，致使極地冷空氣加速衝擊南下，造成了大範圍降溫。

黑龍江省氣象台1日上午發布寒潮藍色預警信號。預報顯示，1日夜間最低氣溫，大興安嶺北部攝氏零下45度至零下43度。

為應對極端低溫對當地居民生活帶來的影響，漠河市供熱部門增加燃煤量，持續提高供熱溫度；供電部門加強對長距離架空線路的巡護，保障居民正常用電；供水部門對容易出現凍裂的管道進行增溫保護，並增加搶修人數。呼中區發布寒潮預警信息，提醒遊客和當地居民注意防寒保暖。