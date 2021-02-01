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小鵬汽車1月銷量創新高 交付連3月刷新紀錄

記者蔡敏姿／即時報導
中國電動車品牌小鵬汽車今年1月交付新車6,015輛，再創新高，比去年同期暴增470%。百度圖庫
中國電動車品牌小鵬汽車今年1月交付新車6,015輛，再創新高，比去年同期暴增470%。百度圖庫

大陸電動車品牌小鵬汽車1日公布銷售數據，今年1月交付新車6,015輛，再創新高，比去年同期暴增470%，為首次月交付量突破6,000輛。連續三個月刷新交付紀錄，連續七個月銷量年增翻倍。

金融界報導，小鵬P7的交付量為3,710輛，呈現連續三個月交付量保持增長的趨勢。截至今年1月，小鵬P7累計交付1萬8,772輛。1月，小鵬G3的交付量為2,305輛，年增118%，連續五個月保持增長。

值得一提的是，小鵬汽車副總裁、品牌公關總經理李鵬程曾表示，在2021年，小鵬汽車將推出一款純電動轎車，後續還將每年推出一款全新的車型，從而豐富小鵬汽車的產品，覆蓋多個細分市場。

數據顯示，去年12月，小鵬汽車的銷量為5,700輛，創歷史新高，年增326%；去年全年，小鵬汽車累計交付量為2萬7,041輛，年增112.4%。

據了解，新車內部的代號為D55，或將定名為小鵬P5。此前，小鵬汽車總裁顧宏曾表示，小鵬汽車將在今年推出第三款量產車型，最早會在今年第4季交付。

騰訊網報導，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬表示，未來十年會有更多資本投入智慧車市場，並與合作夥伴共同探索，推動大陸智慧汽車領域形成全球創新引領能力。

小鵬汽車成立於2014年，總部在廣州，創始人何小鵬。 2017年獲得阿里巴巴、鴻海科技、IDG資本等公司投資，其中阿里巴巴旗下持有小鵬汽車股份約10%。2020年8月，小鵬汽車在美股掛牌。

此外，小鵬汽車上月與廣東省五家銀行達成戰略合作，獲綜合授信人民幣128億元，以支持小鵬汽車的業務運營及生產、銷服體系的建設。

汽車 人民幣 投資

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