世衛小組訪武漢華南海鮮市場 周邊守備森嚴

調查2019冠狀病毒疾病(COVID-19)源頭的世界衛生組織(WHO)專家小組,今天參訪中國武漢 市的華南海鮮市場,也就是一年多前最早出現群聚感染的地方之一。

華南海鮮市場去年1月起遭到封鎖。根據法新社記者現場目擊,專家小組成員乘車進入設有路障的市場後,守衛很快便阻止他人進入。

在中國頻頻拖延下,專家小組終於得以入境,但仍背負著政治包袱。他們的任務為調查病毒如何從動物傳染給人類。

世衛跨物種動物疾病專家班恩巴瑞帶著獨立專家前往武漢,調查2019冠狀病毒疾病源頭。(圖取自twitter.com/Peterfoodsafety)

新型冠狀病毒已導致超過200萬人病故,並重創全球經濟。現在雖然專家小組還在田野調查初期階段,世界衛生組織(WHO)官員已降低找到病毒源頭的期望。

世衛 小組今天抵達華南海鮮市場,在中國當局嚴密監控下進行這場規劃已久的行程。上午專家們另參訪了疫情爆發後生意大減的武漢白沙洲大市場。

小組成員達斯札克(Peter Daszak)參訪完華南海鮮市場後推文說,世衛小組「走訪了非常重要的地點…先是一座批發市場,剛才還造訪華南海鮮市場」。

