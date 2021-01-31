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調查：僅3成1港人願接種COVID-19疫苗

中央社／台北31日電
香港31日公布的一項調查結果顯示，目前僅有3成1的受訪港人願意接種COVID-19疫苗。專家說，香港要達到群體免疫，至少需要7成市民接種疫苗。圖為香港政府已採購的科興疫苗。中新社
香港31日公布的一項調查結果顯示，目前僅有3成1的受訪港人願意接種COVID-19疫苗。專家說，香港要達到群體免疫，至少需要7成市民接種疫苗。圖為香港政府已採購的科興疫苗。中新社

香港第四波疫情持續反覆，但今天公布的一項問卷調查結果顯示，目前僅有3成1的受訪港人願意接種COVID-19疫苗。專家說，香港要達到群體免疫，至少需要7成市民接種疫苗。

綜合星島日報、香港01報導，香港醫院藥劑師學會與香港醫護聯盟今天發布一個網路問卷調查結果顯示，31%受訪者表示會參與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計劃，33%受訪者表示不會接種疫苗，另有36% 受訪者還沒決定。

而拒絕接種疫苗的受訪者當中，84%主要擔心疫苗的副作用及安全性；83%認為疫苗推出過於倉卒，質疑其功效，而當中有近半（48%）市民寧願戴口罩也不願接種疫苗。

調查結果顯示，受訪者認為香港疫情仍需1.7年才可結束。

香港政府目前已採購3款COVID-19疫苗，調查結果顯示，在願意接種疫苗的受訪者中，6成5已決定接種的疫苗生產商。其中最多人希望接種BioNTech疫苗（54%），其次是科興疫苗（28%），最後是阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（13%）。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，香港7成人接種疫苗是達至群體免疫的最低門檻，但他反對以金錢作為接種誘因，建議政府加強宣傳教育，釋除市民對接種疫苗的疑慮。

今天公布的調查結果是在1月8日至17日進行，以網上問卷的方式訪問了838人。

疫苗 香港 疫情

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