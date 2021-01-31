香港不承認BNO護照 須持其他證件出入境

香港政府宣布31日起不再承認BNO護照。港媒報導，航空公司已要求旅客出入境登機須持其他證件；有赴台旅客持BNO護照出關時，被要求出示其他證件後才放行。取材自Unsplash圖庫

香港 政府宣布今天起不再承認英國國民（海外）護照（BNO）。港媒報導，航空公司已要求旅客出入境登機須持其他證件；有赴台旅客持BNO護照出關時，被要求出示其他證件後才放行。

香港媒體報導，香港入境處表示，港人不能再使用BNO出入境，也已通知航空公司，旅客從海外登機回港，需出示特區護照或身分證。至於到訪目的地，或過境的國家、地區是否接納BNO為有效旅行證件，則要市民自行確定。

香港航空和國泰航空昨天都更新官方網頁，表明BNO護照不能用於在香港出入境，相關港人可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身分證入境或離開香港。

香港01報導，今早在機場 仍有人以BNO辦理登機手續。前往台灣 工作的港人顧先生表示，在港府宣布新措施前，已經以BNO購買機票，因此今早辦理登機手續時，也是出示BNO，期間過程順利。

他批評新措施「無聊」，或令部分只持有BNO的海外港人無法回港；自己雖同時帶上特區護照，但快要過期，擔心日後回港或有困難，必須延續特區護照。

據報導，在進入禁區的檢查閘口時，顧先生出示BNO，安檢人員即問到是否持有其他旅遊證件，之後他出示香港身分證，方可進入禁區辦理出境手續，最後成功登機。