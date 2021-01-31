港媒：中國兩會可能延續去年防疫模式

港媒報導，因應疫情，春節後即將舉辦的中國「兩會 」將延續去年的防疫 策略，以線下線上結合的方式舉行，並僅限長期駐北京 媒體採訪。然而，就算審批通過，仍有許多時候只能透過網路採訪。

香港明報今天報導，這屆中國全國「兩會」將延續去年的防疫策略，以線下線上結合的方式舉行。會期則與往年相當。

兩會媒體報名活動將在下月開始，但官方只審批長期駐京媒體記者採訪兩會的申請，拒絕臨時境外抵京的媒體記者採訪，絕大多數獲准的記者，也只能透過網路採訪。

報導說。雖然中國政府已經加緊展開高風險人群的2019冠狀病毒疾病疫苗接種工作，但防疫進度仍然不能趕在兩會開始前，完成全體居民間隔21日的兩劑接種程序。風險仍高。

報導引述消息人士表示，目前當局仍傾向採用與去年相仿的防疫措施，嚴控赴會人數，只審批長期駐京媒體記者採訪兩會的申請，拒絕臨時境外抵京的媒體記者採訪兩會。

消息人士還稱，當局將在農曆新年前後發布兩會媒體註冊申請。獲准採訪的媒體記者將獲得本次兩會的網路帳戶，用於提交採訪申請、領取會議文件及網上參與採訪會議各議程。

依目前北京疫情防控要求，入境者需完成14日集中隔離、7日居家隔離、外加7日健康申報，合計共28日的觀察期。

同時，北京官方各例行記者會也早就加碼，要求記者至少需30日內未離境，作為到場採訪的先決條件。

知情人士表示，這將作為當局審批兩會記者申請採訪的條件，即若有境外記者要在北京採訪，至少需要提前一個月入境，並完成隔離和健康監測。

不過，這名消息人士說，這次兩會採訪方案仍未最終定案，會隨疫情的變化而變動。