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疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

民眾不保持安全距離 中國多地立排隊隔「1公尺」法規

記者林汪靜／即時報導
中國疫情持續嚴峻，但民眾排隊購物時仍忽略「安全距離」，「一米線」被中國多地寫入地方立法。取材自湖南紅網
中國疫情持續嚴峻，但民眾排隊購物時仍忽略「安全距離」，「一米線」被中國多地寫入地方立法。取材自湖南紅網

中國疫情持續嚴峻，然而民眾排隊購物時仍忽略「安全距離」，「大家擠在一起前胸貼後背」，因此，防止人群聚集的「一米（公尺）線」發揮了很大作用。作為守護安全健康和文明秩序的重要舉措，「一米線」還被北京、廣州等地寫入中國地方立法，今年一開始，河北等地接連發生局部聚集性疫情，多個公共場所也設置「一米線」等防疫措施。

中國「法治日報」報導，近日，家住河北省邯鄲市的孟倩在採購年貨時發現，幾個大型農貿市場裡都配備了紅外線電子測溫儀、「一米線」及防護網等安全措施，用來確保市民購物安全。孟倩說，往年春節前河北農貿市場裡都是人擠人，現在有「一米線」，加上近期河北再次爆發疫情，人們疫情防控意識都有加強，市場裡的秩序好多了。

早在中國去年疫情防控期間，河北各地積極響應「公共場所少聚集，距離一米才適宜」的號召，在人流量大的公共場所設置「一米線」標識，提醒民眾不聚集、不擁擠。

家住河北石家莊市橋西區某小區的民眾張繼超所在的小區物業提前對居民進行分組，控制每次下樓排隊人數。張繼超下樓後看到，物業在排隊的道路上用膠帶貼出了「一米線」，工作人員在旁維持秩序，不斷告訴大家要保持距離，有了這些措施，居民排隊有序，沒有出現擁擠現象。

目前石家莊多個地鐵站的自動售票機旁都擺放著「安檢、購票時，請與前面乘客保持1.5米距離」的告示牌，每台安檢機前都設置了1.5公尺的分隔線，要求乘客進站時能保持安全距離。

此外，北京、廣州等地更將「一米線」寫入地方立法。比如，去年6月1日起實施的「北京市文明行為促進條例」規定，公共場所經營管理單位應當按照有關規定設置「一米線」等文明引導標識，保持環境整潔衛生，維護良好秩序，開展文明宣傳，加強巡查管理，引導、規範文明行為。

去年10月1日起實施的「廣州市文明行為促進條例」也明確，公民應當尊重社會公德，遵循公共場所文明禮儀，自覺遵守公共場所經營管理單位設置的「一米線」文明引導標識。

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