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中國祭出「六個不」 禁止地方層層加碼返鄉防疫

中央社／台北31日電
中國國務院聯防聯控機制31日祭出「六個不」，要求首都北京市以外的省區，不得在春運返鄉防疫措施搞「層層加碼」，不得在工作中搞「一刀切」。圖為寧夏吳忠市一個村落設置疫情防控檢查點，要求進村人員登記。中新社
中國國務院聯防聯控機制31日祭出「六個不」，要求首都北京市以外的省區，不得在春運返鄉防疫措施搞「層層加碼」，不得在工作中搞「一刀切」。圖為寧夏吳忠市一個村落設置疫情防控檢查點，要求進村人員登記。中新社

中國國務院聯防聯控機制今天祭出「六個不」，要求首都北京市以外的省區，不得在春運返鄉防疫措施搞「層層加碼」，不得在工作中搞「一刀切」；若明顯違反「六個不」將通報要求立即整改。

中國新聞網報導，中國國務院聯防聯控機制31日下午舉行新聞發布會，介紹「就地過年」和春節期間疫情防控情況。中國國家衛健委新聞發言人米鋒在答覆媒體提問時，發布以上禁令。

中國中央政府25日發布「關於做好人民群眾就地過年服務保障工作的通知」，要求2019冠狀病毒疾病疫情高風險地區民眾均應就地過年，把人員流動降到最低；中風險地區民眾原則上就地過年，特殊情況需要出行的，需經屬地疫情防控機構批准；低風險地區則要倡導民眾就地過年，非必要不出行。

但中央政策一出，相關防疫措施卻遭到地方「層層加碼」，甚至對返鄉民眾不分風險地區搞「一刀切」，形同逼迫他們不要回家，連日來已引發廣大民怨，網路罵聲不絕，也造成春運人次銳減。

米鋒坦承，近日確實有些地方出現了對返鄉人員健康監測和核酸檢測等方面「層層加碼」，還有「一刀切」的情況，引發了全社會的普遍關注，也引起了一些受影響民眾的不滿。

他聲稱，國家在總結前一階段經驗教訓的基礎上，依法制定春運期間的疫情防控政策，也是為了盡可能地降低疫情擴散的風險，從而保護民眾的健康，「絕不是要給春節團聚設置超出防控需要的障礙」。

米鋒直批層層加碼和一刀切，「既是一種懶政，也是對寶貴防疫資源的浪費」。

他說，北京市以外的省份，要做到「六個不」: 不得隨意禁止外地民眾返鄉過年；不對返鄉人員實施集中和居家隔離措施；不對低風險地區跨省流動到城市的非重點人群進行核酸檢測；不對省域內低風險地區返鄉的非重點人群查驗核酸檢測證明；不對省域內返鄉人員進行居家健康監測；不得隨意延長居家健康監測的期限。

米鋒要求各地應該及時糾偏，強調國務院聯防聯控機制綜合組將密切關注各地政策的執行情況，對執行政策明顯不符合要求的情況，將予以通報，要求立即整改。

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