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崔天凱：中美競爭應公平公正 非要你死我活

記者羅印冲／綜合報導
中國大陸駐美大使崔天凱。新華社
中國大陸駐美大使崔天凱。新華社

中國駐美大使崔天凱接受央視訪問時表示，中美之間的各種差異甚至有些分歧是客觀存在的，過去有，現在有，將來還會有，但這種差異不應該成為對立、對抗的理由，而應該成為合作的動力，競爭總是會有的，但應該在公平公正的基礎上進行。

據央視報導，崔天凱指出，正如早前大陸國家主席習近平在世界經濟論壇對話會上指出的，競爭應該是你追我趕、共同提高，不應該是相互攻擊、你死我活。如果中美之間能夠建立這樣一種有合作也有競爭的關係，是一個相對比較健康的關係。

他認為，在拜登上任美國總統之後，美國現時最應該恢復的是要有大國的樣子、要有大國的智慧、自信、樂觀，以及有勤奮。如果有人一定要作出錯誤的選擇，走向對抗，那情況會比現在更壞，但是雙方應該向好的方向努力。

崔天凱說，如果有人一定要把貿易戰強加給中方，也不怕，可以奉陪到底。他指，作為世界上最大的兩個經濟體，對世界經濟的穩定增長也負有責任。所以，只要雙方本著這個精神去處理兩國的經貿關係，有什麼問題更多地通過協商、談判來解決，而不是靠關稅戰、貿易戰，相信雙方是可以發展互利共贏的經貿關係。

美國 貿易戰 拜登

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