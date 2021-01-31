中國東北爆發疫情 鐘南山：2月基本可控

中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山。（取材自羊城晚報）

農曆新年即將到來，中國疫情 防控形勢更加緊迫。今天上午，廣州實驗室科技助力基層疫情防控活動在廣州舉行，中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山表示，河北、黑龍江、吉林等地疫情，2月基本可控。

據羊城晚報報導，鐘南山說，河北、黑龍江、吉林感染的人數遠遠多於北京 新發地，擴散的形勢比較嚴峻，這與天氣冷有關係，北京新發地是6月，天氣炎熱，現在是春節天氣寒冷，有利於病毒傳播、擴散。

「我們與大學合作開展研究，他們醫學預測的研究模型相當可靠，在政府強力干預下，從三級防控提升到二級防控，感染率可降低20%-30%，估計這三個地方疫情在2月就可基本得到控制。」鐘南山表示，一旦防控放鬆，感染人數就會快速上升，因此，對於廣州的啟示是——疫情防控不能放鬆，建議春節期間還是少聚集。

另據廣州日報客戶端消息，鐘南山說，根據蘭州大學開發的新冠疫情預測模型預測，「假如沒有採取嚴格的防控措施，黑龍江2月底將有13萬人感染，河北2月底將有12萬人感染」。

鐘南山提到，對於疫情採取（嚴格的防控）措施有矛盾，不採取措施也有矛盾，是兩難的狀態。但就像國外，一旦措施放鬆，疫情馬上反彈。

鐘南山強調，還是主張在本地過年、在家裡團聚，不建議離開廣州。「現在真的形勢很難說，如果廣州出現疫情，全國都不放心，所以我們還是要非常警惕。」

鐘南山說，盡量少到處串門，出門尤其是坐電梯注意戴口罩。「我幾個助手今年買年花也是就近買，就不到花市買了。」