我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

中國東北爆發疫情 鐘南山：2月基本可控

記者羅印冲／綜合報導
中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山。（取材自羊城晚報）
中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山。（取材自羊城晚報）

農曆新年即將到來，中國疫情防控形勢更加緊迫。今天上午，廣州實驗室科技助力基層疫情防控活動在廣州舉行，中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山表示，河北、黑龍江、吉林等地疫情，2月基本可控。

據羊城晚報報導，鐘南山說，河北、黑龍江、吉林感染的人數遠遠多於北京新發地，擴散的形勢比較嚴峻，這與天氣冷有關係，北京新發地是6月，天氣炎熱，現在是春節天氣寒冷，有利於病毒傳播、擴散。

「我們與大學合作開展研究，他們醫學預測的研究模型相當可靠，在政府強力干預下，從三級防控提升到二級防控，感染率可降低20%-30%，估計這三個地方疫情在2月就可基本得到控制。」鐘南山表示，一旦防控放鬆，感染人數就會快速上升，因此，對於廣州的啟示是——疫情防控不能放鬆，建議春節期間還是少聚集。

另據廣州日報客戶端消息，鐘南山說，根據蘭州大學開發的新冠疫情預測模型預測，「假如沒有採取嚴格的防控措施，黑龍江2月底將有13萬人感染，河北2月底將有12萬人感染」。

鐘南山提到，對於疫情採取（嚴格的防控）措施有矛盾，不採取措施也有矛盾，是兩難的狀態。但就像國外，一旦措施放鬆，疫情馬上反彈。

鐘南山強調，還是主張在本地過年、在家裡團聚，不建議離開廣州。「現在真的形勢很難說，如果廣州出現疫情，全國都不放心，所以我們還是要非常警惕。」

鐘南山說，盡量少到處串門，出門尤其是坐電梯注意戴口罩。「我幾個助手今年買年花也是就近買，就不到花市買了。」

疫情 北京 中國

上一則

中今起不承認BNO護照 港人返港須出示身分證或港護照

下一則

清障作業難度前所未有…遲報30小時後的「地心救援」

延伸閱讀

產品包裝檢出陽性 正大集團在黑龍江下架1437噸

產品包裝檢出陽性 正大集團在黑龍江下架1437噸
失職釀1周300人確診 吉林處分22幹部

失職釀1周300人確診 吉林處分22幹部
失職釀1周300確診 吉林處分22人

失職釀1周300確診 吉林處分22人
中國新冠疫情本土確診再添106例 北京增2人

中國新冠疫情本土確診再添106例 北京增2人

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58
女子吃了兩箱車厘子中毒，倒在廁所了。(取材自北晚新視覺)

車厘子中毒！ 重慶女5天狂吃6斤 拉血便暈倒在廁所…

2021-01-25 12:00
中國電信設備龍頭華為宣布，將投資2億歐元在法國建造5G設備廠。（路透）

53國抵制也沒用？華為突圍 將在法國蓋5G設備廠

2021-01-28 02:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇