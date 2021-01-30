中國「時與勢站在我們這邊」 vs. 美國「戰略耐心」

拜登上台後的美中關係耐人尋味，圖為住在土耳其的維族人士抗議中國壓迫。(美聯社)

中國 國家主席習近平最近有兩場重要的講話，一場對內、一場對外。對內的是講「時與勢站在我們這邊」；對外的是講「多邊主義的重要性」。習講完不久，白宮發言人回應美國 將以「戰略耐心」處理美中關係。看來「時間」將重回中美競爭軌道。

習近平1月11日在中國省部級主要領導幹部專題研討班開班式上說，「當今世界正經歷百年未有之大變局，但時與勢站在我們一邊。」習這句話主要是針對疫情、美國搞單邊主義、保護主義引起的世界動盪，對在座的中國官員宣示，中國有信心有能力應對各種挑戰。

1月25日，習近平在世界經濟論壇「達沃斯議程」的對話致詞上，提到了多邊主義對維護世界秩序的重要性，還多次暗批美國川普舊政府「搞小圈子，新冷戰，排斥、威脅、恐嚇他人，搞脫鉤、斷供、制裁，搞唯我獨尊等」，算是對甫上任的美國新政府重量級喊話。

•批川普 中美關係重檢視？

習近平的批評是針對川普政府過去四年作為，同時也在向拜登 傳遞訊息，中美關係已走到十字路口，是繼續川普的舊政？或是重新檢視中美關係過去四年面臨的動盪波折。

美國白宮發言人莎奇回應稱，習的說法不會改變拜登政府對中國的戰略作法。「我們打算以一些戰略耐心處理此事。」莎奇的回應似在告訴大家美國現時對中國的政策變化不大，尤其美國國務卿布林肯在新疆問題、南海問題的表態依然強硬，不會給人有傾向大陸的疑慮。

但拜登政府近來一些重要官員的言行與人事的調整，也頗有給人中美緊張關係趨緩的跡象。包括拜登國安會印太政策協調官坎伯稱，中美關係如沿著當前道路走下去，將進入非常可怕的境地。雙方應暫停針鋒相對的做法，各退一步，然後向對方邁進一步，採取一些溫和步驟。

拜登1月26日簽署行政備忘錄，要求各機關徹查並移除「中國病毒」這類指涉。準商務部長雷蒙多先前在國會聽證時拒絕把華為列入貿易黑名單。原定1月28日對中芯、中海油等44家中企制裁的投資禁令延後至今年五月底。

在台灣方面，美國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、印太政策協調官坎伯等官員都呼籲北京要停止相關作為，兩岸要進行有意義的對話，降低彼此緊張。

•拜登政府 準備長跑競賽

種種跡象似乎顯示中美關係正逐漸轉向，拜登政府將以「戰略耐心」與大陸展開一場長跑競賽，而非川普政府那種「殺敵一千、自損八百」的暴走式政策。

「耐心與時間」也曾在兩岸間有過激盪。早年台灣以民主化的成就，自認「時間站在我們（台灣）這邊」，要跟中共進行「夜以繼日、穩紮穩打」的長期競賽，促使中共「量變到質變」。

但最近，中國全國政協主席汪洋在年度對台工作會議上引用習近平所說，「時和勢始終在我們（中國）這邊」。

中美之間誰更有「耐心」以及兩岸之間誰「走得更久」，都有待時間檢驗。但長期以來，中美關係好或壞、疏遠或密切，攸關兩岸關係發展。

•兩岸和緩 北京可做更多

美國敦促兩岸展開對話，中國國台辦發言人朱鳳蓮27日重申「民進黨當局只有承認九二共識，停止謀獨挑釁，台海才有和平穩定，捨此別無他路」。中國國防部更直言，「台獨就意味著戰爭」。

中國官方強硬的表態其實並不利兩岸關係走向和緩，兩岸應要有耐心「各退一步，再邁出一小步」，這點北京或許可做得更多。