完勝亞洲四小龍！廣東去年GDP破1.6兆美元 台灣2.62倍

廣東去年GDP完勝四小龍。圖為廣東省會廣州市琶洲高新技術產業開發區。(中新社)

中國各省2020年經濟統計數據陸續公布，其中廣東GDP達11.76兆元人民幣 ，增長2.3%，連續32年位居中國31個省份之冠，21地市GDP全部超千億。若按去年人民幣對美元 的平均匯率6.8974計算，2020年廣東GDP約為1.61兆美元，正式超越亞洲四小龍中經濟總量最大的南韓 ，也超過俄羅斯，是台灣的2.62倍。

據中媒《第一財經》報導，1992年鄧小平南巡時就鼓勵廣東，要趕超「亞洲四小龍」，率先實現現代化。之後，廣東經濟總量先是在1998年超越新加坡，2003年超越香港，2007年超越台灣。而2014年起，廣東的經濟總量就已高過新加坡、香港和台灣的總和。

以去年人民幣對美元的平均匯率6.8974計算，2020年廣東GDP約為1.61兆美元，超過南韓的1.58兆美元。至此，廣東完成全面超越亞洲四小龍的目標。

●區域發展不平衡是最大缺陷

不過因廣東的人口是南韓的2倍多，因此廣東人均GDP目前還不到南韓的一半。此外，在公共服務、鄉村振興等方面，廣東與南韓也仍存在一定的差距。

具體到廣東各地市的GDP，據「南方經濟智庫」報導，日前，雲浮發布數據顯示，2020年全市生產總值實現1002.18億元，增長4.1%。雲浮是廣東經濟體量最小的地市，綜合其他的數據來看，2020年廣東21個城市GDP全部突破千億元。

報導還提到，疫情下的2020年，廣東的城市發展呈現出新的面貌：一方面，以廣深為代表的特大城市，在經濟體量穩中有進，並向著中高端產業和產業環節攀升；另一方面，是雲浮、汕尾等城市加速發展。

但報導也指出，區域發展不平衡是當前廣東最大的缺陷，這在經濟數據上的表現之一便是全省21個地市的經濟體量存在顯著差距，包括雲浮在內有7個城市的GDP在1500億元以下。

澎湃新聞報導，廣東2020年經濟總量超越了俄羅斯、南韓2019年GDP，考慮到疫情衝擊之下，中國是唯一實現經濟正增長的主要經濟體，這意味著廣東2020年GDP也超過了2020年俄羅斯、南韓的GDP。

據世界銀行關於2019年俄羅斯和南韓的經濟總量資料，俄羅斯2019年GDP為1.6999兆美元，排名全球第11；南韓2019年GDP為1.64兆美元，排名全球第12。

●江蘇 中國第2個GDP破10兆省份

台灣去年GDP總量約為6400多億美元，廣東約是台灣的2.62倍。目前，廣東已形成7個兆級產業集群，進入世界500強企業從7家增至14家，規模以上工業企業超過5.5萬家。

另外，江蘇去年GDP達10.27兆元人民幣，成為繼廣東後全國第二個GDP破10兆的省份。

除廣東、江蘇外，另一經濟強省山東2020年GDP為7.31兆元人民幣，同比增長3.6%。緊隨其後的河南去年GDP為5.4997兆元人民幣，同比增長1.3%。「4兆元俱樂部」則有四川、福建、湖北和湖南。陝西、江西、遼寧、重慶、廣西的GDP均位於2兆元陣列。