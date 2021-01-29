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受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

中央社台北29日電
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

被控受賄人民幣17.88億元（約2.76億美元）的前中國華融資產管理公司董事長賴小民5日被判死刑，今天執行，歷時僅短短24天。

過去中國因貪汙被判處死刑的案例，多會緩刑兩年，之後改判無期徒刑，賴小民的狀況可謂相當少見。

賴小民死刑執行完畢後，中國中央電視台新聞app（應用程式）刊登了此案審判長的訪談稿。

這名法官形容，賴小民「受賄犯罪數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重、社會影響特別惡劣、使國家和人民利益遭受特別重大損失」。

這名法官並強調，賴小民罪行極其嚴重，過去雖然有重大立功表現，情節不足以從寬處罰，依法應當判處死刑。

這名法官並表示，辦案機關已查封扣押17億餘元贓款贓物，絕大部分贓款贓物已經查扣到案。判決生效後，法院將依照相關法律規定對涉案財物進行處理，上繳國庫或者發還相關單位；不足部分，將繼續追繳。

賴小民是在2018年4月被查落馬，他被控受賄、貪汙、重婚一案，去年8月11日在天津第二中級法院開庭審理，今年1月5日被判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

賴小民案以受賄金額之多、牽涉之廣受到矚目。陸媒財新網曾報導稱，賴小民有「3個100」：100多套房、100多個關係人、100多個情婦。

中國央視先前也曾披露，辦案人員在賴小民的幾處房產裡，搜出2.7億元的現金，總重超過3公噸，打破貪官被搜出現金紀錄。

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