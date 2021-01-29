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中國宣布：不承認英BNO護照 約300萬港人受影響

特派記者陳言喬／北京即時報導
中國外交部發言人趙立堅。取材自中國外交部官網
中國外交部發言人趙立堅。取材自中國外交部官網

英國政府宣布自1月31日起，英國公民海外護照（BNO）及簽證政策正式生效，中國外交部發言人趙立堅今天表示，自1月31日起，中方不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明，並保留採取進一步措施的權利。

在中國宣布不再承認英國的BNO護照後，未來持有BNO護照的300萬香港公民恐將難以離開香港。

BNO護照是英國因應香港主權移交的問題，在1987年7月1日起開始簽發予香港居民中具有英國國民（海外）身分的護照。擁有英國國民（海外）身分的香港居民約有344萬人。

但隨著香港反送中事件擴大，以及香港國安法實施，香港異議份子遭到大肆逮捕，去年7月22日，英國政府就發布英國國民（海外）（BNO）簽證政策文件，宣布改變BNO安排，為BNO持有者提供更多居留權利。

中國外交部發言人趙立堅29日下午在例行記者會上表示，英方罔顧香港已經回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製推出所謂量身定制的具有英國國民海外BNO身分的香港居民，赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍。英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質。

他說，英國現在所謂的BNO已經不再是原來的BNO，此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈憤慨，堅決反對。

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