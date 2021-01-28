世衛赴武漢專家解除隔離 「有如學生終可休假」

一名世衛調查小組成員，結束隔離後在巴士上用手機拍攝。(美聯社)

世衛疫情 起源調查小組成員今天結束在中國 武漢市的兩周隔離，他們表示隔離期間每天仍長時間工作，終能離開隔離旅館 讓他們鬆了口氣。一名成員說，他們「有如終可休假的學生」。

世界衛生組織（WHO）去年12月宣布，國際專家團隊將於今年1月前往中國，協助調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情動物源頭。專家組1月初出發時一度未獲中方核發簽證，14日抵達武漢後則依規定接受兩周隔離。

世衛疫情起源調查小組丹麥籍成員費雪（Thea Fischer）在武漢透過電話告訴路透社：「在這14天期間，我從旅館房間唯一能看到的東西是混凝土。」

她在調查小組入住的新旅館表示，隔離後外出「呼吸新鮮空氣及欣賞風景，看看綠色景象，感覺有如從月球返回降落地球」。

她表示，隔離期間時光過得很快，他們每天長時間工作，開視訊會議，包括與中國疫情專家開會。其他小組成員也推文談到這段時間的漫長工作日，並對解除隔離鬆了口氣。

費雪指稱：「我原本想像（隔離期間）會有許多時間反思，或許會對人生問題變得更明智，但實際情況並非如此。」

她唯一接觸的人類是每兩天造訪一次的工作人員，工作人員穿著全套防護裝備，測量她的體溫及血氧飽和度。

她提及：「當我們今天早些時候被叫下來支付費用時，我們就像一群終於可以休假的學生。」