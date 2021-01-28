指牛為馬？「福特中國」農曆年宣傳海報鬧出大烏龍

福特中國官方微博28日發布宣傳海報，卻赫然寫著四個大字「中國·馬年」。（圖／取自中國自媒體）

隨著農曆年臨近，「福特中國 」為祝賀農曆年到來，卻鬧出大烏龍。「福特中國」官方微博 28日發布宣傳海報，今年是華人的辛丑年，牛屬相，宣傳海報卻赫然寫著四個大字「中國·馬年」，此消息一出也立刻登上微博熱搜。

中國自媒體報導，在海報發布之後，「福特中國」就遭到許多中國網友調侃，「古有趙高指鹿為馬，今有福特牛馬不分。」

事實上，不少大型企業在做宣傳時也經常出現烏龍，不同之處在於，其他企業發現中國網友提醒後會迅速刪除海報或發表說明。但「福特中國」28日上午11點半發表宣傳海報，到當天下午仍未更換宣傳海報，因此，有網友表示：「福特想要賺中國人的錢，卻沒有表現出任何誠意。」

也有網友指出，這是「福特中國」的行銷手段，為了推銷自己的「野馬」電動車 ，故意宣傳為「馬年」，而在宣傳海報中，確實出現了「春風得意馬蹄疾」詩句和「野馬」電動車。

中新網報導，「福特中國」官方微博回應，福特先鋒純電SUV MUSTANG MACH-E中國國產元年，簡稱中國馬年。

中國自媒體認為，「福特中國」宣傳海報中的「馬年」二字，即使是行銷，也要在海報中用合適的語詞圓場，這種不合時宜的宣傳，只會造成負面影響。「福特中國」確實有了熱度，甚至登上微博熱搜，但這對於「福特中國」提高知名度、提升品牌價值並沒有好處。