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中國專家：新冠患者出院 不代表已經完全康復

記者林汪靜／即時報導
中國工程院院士張伯禮表示，新冠肺炎病患出院已無傳染性，且復陽的機率很小。取材自央視新聞
中國工程院院士張伯禮表示，新冠肺炎病患出院已無傳染性，且復陽的機率很小。取材自央視新聞

新冠肺炎患者康復出院後，是否還有傳染的可能性，且是否會「復陽」？中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮表示，病人出院已經沒有傳染性，但不代表疾病完全康復。張伯禮更表示，復陽的病例仍有，但發生的機率很小，約5%以下。

央視新聞報導，張伯禮15日到達河北石家莊後，就走遍了河北省每一個定點救治醫院，隨著輕症病人陸續大批出院，他的工作重心轉為治癒患者的康復。

張伯禮表示，當病患連續兩次核酸檢測轉陰，就可以出院了，但「這個出院只是說病人沒有傳染性了，不代表這個病完全康復了，完全治癒了。」

他說，有些病患的免疫功能紊亂，尤其有些損傷了臟器，是病毒造成的。因此，有許多病患仍然需要在康復醫院進行積極治療。

至於這些康復的患者是否存在復陽可能性？張伯禮指出，復陽的問題不能不重視，卻也不能看得很重。復陽的病例在武漢就看過，但發生機率很低，約在5%以下左右。

張伯禮表示，首先，復陽的多數原因為檢測假陽性，採樣、試劑、實驗室的穩定性，都會影響檢測結果。

其次，即使是真的復陽，「我們在武漢的經驗，這些復陽的患者，他往往毒性很低，同時沒有看到因為復陽後再感染的病人。」但他強調，對復陽這個問題還是要重視，復陽以後仍需隔離。

檢測 武漢 中國

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