我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

港中聯辦傳大換班 接任者配合新局面「來自五湖四海」

香港新聞組╱香港28日電
香港中聯辦大樓。(中新社)
香港中聯辦大樓。(中新社)

香港中聯辦大換班，據香港01報導，規模之大，歷來罕見！有傳現時全辦約480人員編制中，一半崗位會有人事變動。

報導指出，香港政圈近月接連傳出中聯辦人事變動消息，包括宣傳文體部原部長李海堂已離職，獲安排另有任用，而去年11月由政法委「空降」的副部長鄭琳，將會「坐正」。

據報導，次人員「換班潮」涉及一半編制，以現時中聯辦人手編制約為480人，即有240個崗位將調動，規模罕見。另有消息指出，此次人員換班，並非「炒人」，而是希望「新人事、新作風」，以全新方法處理香港問題。

據消息人士指出，接任的人選許多都與香港並無交集，來自「五湖四海」，不少新面孔較年輕，被寄予可以「更客觀」、「更科學」探討、解決香港錯綜複雜的各種政治和經濟民生問題。

報導指出，此次換班不單止涉及基層崗位，也觸及部級管理層。調動涉及決策層，日後工作「本質」亦不同，不會再是「簡單地做做宣傳、食飯剪綵」，而是有更嚴格工作要求和紀律，「甚至出外見人也要寫報告」。

消息人士也指出，中聯辦的工作將不止於政治層面，將投入更多資源和人力探討如何改善香港的經濟、民生工作。

許多人沒來過香港工作，不懂廣東話，但無礙中聯辦的工作。

報導稱，這次人事變動或是中央對港方針進入新的「改革階段」，但強調「一國兩制」、港人治港、高度自治的總原則不會改變。

香港

上一則

金融機構撤出香港 港多家監管機關罕見查問

下一則

黎智英保釋案2月1日審理 海外法官未參與

延伸閱讀

踢下三星！蘋果Q4登全球最大智慧手機供應商

踢下三星！蘋果Q4登全球最大智慧手機供應商
金融機構撤出香港 港多家監管機關罕見查問

金融機構撤出香港 港多家監管機關罕見查問
香港增60例 一家粥店累計7人確診

香港增60例 一家粥店累計7人確診
林鄭向習近平述職 習指要堅持愛國者治港

林鄭向習近平述職 習指要堅持愛國者治港

熱門新聞

中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）

老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

2021-01-22 12:00
杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點