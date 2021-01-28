港中聯辦傳大換班 接任者配合新局面「來自五湖四海」

香港中聯辦大樓。(中新社)

香港 中聯辦大換班，據香港01報導，規模之大，歷來罕見！有傳現時全辦約480人員編制中，一半崗位會有人事變動。

報導指出，香港政圈近月接連傳出中聯辦人事變動消息，包括宣傳文體部原部長李海堂已離職，獲安排另有任用，而去年11月由政法委「空降」的副部長鄭琳，將會「坐正」。

據報導，次人員「換班潮」涉及一半編制，以現時中聯辦人手編制約為480人，即有240個崗位將調動，規模罕見。另有消息指出，此次人員換班，並非「炒人」，而是希望「新人事、新作風」，以全新方法處理香港問題。

據消息人士指出，接任的人選許多都與香港並無交集，來自「五湖四海」，不少新面孔較年輕，被寄予可以「更客觀」、「更科學」探討、解決香港錯綜複雜的各種政治和經濟民生問題。

報導指出，此次換班不單止涉及基層崗位，也觸及部級管理層。調動涉及決策層，日後工作「本質」亦不同，不會再是「簡單地做做宣傳、食飯剪綵」，而是有更嚴格工作要求和紀律，「甚至出外見人也要寫報告」。

消息人士也指出，中聯辦的工作將不止於政治層面，將投入更多資源和人力探討如何改善香港的經濟、民生工作。

許多人沒來過香港工作，不懂廣東話，但無礙中聯辦的工作。

報導稱，這次人事變動或是中央對港方針進入新的「改革階段」，但強調「一國兩制」、港人治港、高度自治的總原則不會改變。