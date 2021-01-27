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金融機構撤出香港 港多家監管機關罕見查問

香港新聞組╱香港28日電
報導指香港金融管理局要求全面了解撤離香港的銀行決策過程。(中通社)
報導指香港金融管理局要求全面了解撤離香港的銀行決策過程。(中通社)

港區國安法生效為香港營商環境帶來不確定性，港府對此也表現出重視。外媒說，有基金經理及銀行業人士收到香港多個金管部門來電，要求交代撤出香港的原因，與過去相比這種情況相當罕見。

中央社報導，據立場新聞引述英國金融時報報導，據3名消息人士指出，包括中國證券監督管理委員會、香港金融管理局、財經事務及庫務局及金融發展局都曾來電，要求全面了解其撤離的決策過程，以及在此時機離開的意義。

他們說，自己是首次遇到這類查問，這樣的做法很不尋常。

報導指出，一名基金經理表示，儘管證監會向已離港人士詢問牌照狀況並不罕見，但其他部門的來電和詢問語氣並不尋常。其中一人說，以往未曾發生過類似情況，另一人則指，過去有關部門也曾禮貌致電，但這次來電的「性質不相同」。

中國證監會回覆表示，持牌團體或個人如更改居住地點，都可能會向其作查詢，以了解他們是否仍需要保留牌照；香港金管局則指，會定期關注行業和市場發展情況，是金融中心的普遍做法。財經局指，沒有對任何撤離的金融機構進行調查；金發局則沒有回覆。

報導分析，香港作為中國市場的「門戶」具一定重要性，幾乎沒有大公司完全退出香港市場。不過新加坡及東京正推出新的措施吸引外資，國際投資銀行如花旗集團和高盛集團也已加速在新加坡招聘人手及開設辦事處，未來香港金融地位可能悄悄轉移至其他東南亞城市。

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