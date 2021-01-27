我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美境內暴力威脅加劇 國安部罕見發「恐怖主義警訊」

一洲焦點／誰辦公室離拜登最近？停止遣返令遇阻、北京急欲接觸

華為首座境外工廠 尋尋覓覓落腳法國 遭批「支票外交」

中央社／巴黎27日專電
中國電信設備龍頭華為昨天宣布，將在法國建造5G設備廠。（路透）
中國電信設備龍頭華為昨天宣布，將在法國建造5G設備廠。（路透）

華為昨天公開在法國東部史特拉斯堡近郊布呂馬特設廠的細節，這是華為在中國境外的第一座工廠。法國政府保證，這不會影響數位主權；法媒則將投資形容為「支票外交」。

華為技術公司（Huawei Technologies Co.）預計投資2億歐元，工廠規畫於2023年完工，製造手機通信相關設備，包括第5代行動通訊（5G）網路。消息人士表示，工廠占地4萬平方公尺，初期將聘用300名員工，之後會增加到500名。布呂馬特廠（Brumath）的服務範圍可以涵蓋整個歐洲。

華為法國分公司董事長碧悠（Jacques Biot）說，工廠將製造基地台及網路通訊相關設備，有「10億歐元產值的生產力」，並從中國帶來「尖端科技的新技術」。

美國向來指控華為是中國政府間諜，法國在內的許多國家都排斥使用華為的5G設備，因此這個策略性的商業決定在法國也引發各界討論。

華為承諾將透過工廠「與300家法國供應商及3100位歐洲夥伴合作」。集團在歐洲已成立23個研發中心，其中6個在法國。

然而，向來高調歡迎外資的法國政府對此消息相對低調。負責經濟事務的法國國務秘書潘尼耶-胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）說：「無論設備商是誰，我們都應該保持獨立性。我們對於數位主權的議題立場堅定。我們對所有大企業都一樣警戒，不管他們國籍為何。」

歐洲第一電台（Europe 1）在「為何華為選擇法國」分析專文中表示，這是華為為了躲避美國制裁並取得一個還歡迎中資國家的入場券。相較於英國和德國，法國對於華為相對友善；即使法國限制通信商使用華為5G設備，卻沒有禁止華為在法國投資與活動。

設廠當地阿格諾（Haguenau）都會區區長史杜尼（Claude Sturni）向歐洲第一電台表示：「我不準備把這件事變成政治問題…首先它會帶來工作，我們需要工作。這企業會為阿爾薩斯（Alsace）及其他地區創造價值。」

專文表示，「這是支票外交，用來說服政府和地方華為能為經濟帶來正面貢獻。重點就是要讓人忘記母公司中國的陰影」；如同華為法國分公司高層曾說，「我們是在法國的法國企業」。

此外，華為也加強遊說，拉攏對象包括法國前生態能源部長波魯（Jean-Louis Borloo）與前國務秘書雷冠（Jean-Marie Le Guen），兩人前後成為華為法國分公司的執行長。

法國中國工業政策研究室「DCA中國分析」（DCA Chine Analyse）主席杜福爾（Jean-François Dufour）向歐洲第一電台表示，華為不是國營企業，但它象徵中國社會主義式的市場模式。「雖然公司資本大多都在股東手中，但事實上，它還是仰賴中國政府的資助。若華為過去10年平步青雲，那是因為中國國營銀行給予的大量金援。它絕對不是權力獨立的企業，它的生存仰賴與政府的關係。」

法國外貿部長里斯特（Franck Riester）25日接受歐洲第一電台專訪時表示：「我們能和華為合作，但在通信等策略性產業上，我們為以歐洲企業優先。」

布呂馬特工廠也引起另一個爭端，即設廠地點位在有許多軍事機構的地區，例如陸軍情報分支。政府對此表示，只要對主權不會產生風險，就不構成問題。然而一名國防專家向歐洲第一電台表示：「當中國企業在軍事機構附近設廠時總是很可疑，工廠一定要受到密切監察。」

華為 中國 投資

上一則

香港增60例 一家粥店累計7人確診

下一則

百度獲監管核可 將在加州上路測試全自駕車

延伸閱讀

中國首款5G汽車下月問世 搭載華為晶片

中國首款5G汽車下月問世 搭載華為晶片
華為 傳售旗下高階手機品牌

華為 傳售旗下高階手機品牌
歐洲疫情不止 法國專家示警恐需要第3度封城

歐洲疫情不止 法國專家示警恐需要第3度封城
法國加護病房收治重症患者下降 兩周來頭一遭

法國加護病房收治重症患者下降 兩周來頭一遭

熱門新聞

中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）

老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

2021-01-22 12:00
中國近日宣布制裁前美國國務卿龐培歐等28名「反華政客」。(路透)

掐斷再就業之路！反華28政客被制裁 恐年損30億

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
共和黨只有5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨只有5人倒戈…彈劾川普 參院難過關
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡