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林鄭向習近平述職 習指要堅持愛國者治港

記者呂佳蓉／即時報導
香港特首林鄭月娥今日以視訊方式向中國國家主席習近平及中國國務院總理李克強述職。(取自央視新聞截圖)
香港特首林鄭月娥今日以視訊方式向中國國家主席習近平及中國國務院總理李克強述職。(取自央視新聞截圖)

香港特首林鄭月娥今日以視訊方式向中國國家主席習近平及中國國務院總理李克強述職。習近平在會見時表示，香港必須堅持愛國者治港，並向被美國制裁的香港官員表示慰問。

照往例，香港特首基本都會在12月中下旬赴北京向中國國家主席及國務院總理述職。林鄭月娥原定上月中旬赴北京，不過疑因第四波疫情而喊停，今日下午以視訊方式述職。

習近平在會面中表示，一年來港府沉著應對修例風波與新冠疫情與外部環境不力變化帶來的多重衝擊，想方設法維護秩序、防控疫情、舒緩民困、恢復經濟，已取得一定成效。

他強調，中國全國人大常委會頒布的「港區國安法」，指林鄭月娥帶領港府堅決執行，依法「止暴制亂」、努力推動香港重回正軌。在涉及國家安全等大是大非問題上，指林鄭月娥立場堅定、敢於擔當，「展先出愛國愛黨的情懷，與對國家與香港高度負責的精神，中央對你與港府履職盡責表現充分肯定。」

習近平表示，要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，要始終堅持愛國者制治港，這是事關國家主權安全發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。

他強調，只有做到愛國者治港，北京對特別行政區的全面管制權才能得到有效落實，中國「憲法」與香港「基本法」確立的憲制秩序才能得到維護，各種深層次問題才能有效解決，「香港才能實現長治久安，為實現中華民族偉大復興做出應有貢獻。」

習近平並在談話中稱，要向香港居民表示誠摯慰問。新冠肺炎疫情持續1年多，給世界帶來嚴重衝擊，香港作為高度開放的國際都市，所受影響較大。

他說，前一段時間香港爆發第四波疫情，對港人生命安全造成較大威脅，也給大家工作生活造成許多困擾，「我很關心、很擔憂」。北京必將採取一切必要措施，全力支持香港特別行政區抗擊疫情，「大家要堅定信心、團結抗議，祖國永遠是香港的堅強後盾，眼前困難一定能戰勝。」

據香港電台報導，林鄭月娥說，感謝習近平充分肯定港府過去一年的工作，以及北京對香港防控疫情、發展經濟和改善民生方面的關心和支持。

林鄭月娥指出，香港經歷充滿挑戰的一年，疫情對嚴重打擊經濟民生，但香港仍能基本上正常運作、金融系統穩定。從「港區國安法」實施以來，香港的「街頭暴力」已經大為消減，社會恢復平靜，港府會全面執行「港區國安法」，防範和制止危害國家安全行為。

香港 疫情 林鄭月娥

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