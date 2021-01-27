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中國倡「就地過年」 中高風險地區須嚴格執行

記者賴錦宏／即時報導
為防疫情因人員流動增加而升高，中國各地今年積極倡導「就地過年」。圖為中鐵建工山東公司青島即墨中心城項目部，日前發起「青島是我家」行動，號召300多名外地工人就地過年。新華社
為防疫情因人員流動增加而升高，中國各地今年積極倡導「就地過年」。圖為中鐵建工山東公司青島即墨中心城項目部，日前發起「青島是我家」行動，號召300多名外地工人就地過年。新華社

中國國務院聯防聯控機制27日上午召開記者會，提出春節期間疫情防控措施需分級分類，高風險地區民眾要嚴格執行「就地過年」，中風險地區原則上「就地過年」，低風險地區非必要不出行，確實需要出行的，也不要前往高風險地區。此外，中國也要求，各地防疫措施不能擅自「加碼」、阻斷人員出行及返鄉。

中國國家發展改革委秘書長趙辰昕表示，春節臨近，外出及返鄉的人員增多，聚集性活動頻繁，疫情傳播風險進一步升高，他提倡春節假期非必要不流動，並做好廣大群眾就地過年的服務保障，對於減少節日期間疫情傳播風險，具有非常重要的意義。

他強調，疫情防控需要每一個人的參與，「就地過年」是其中一種重要的參與方式，也是對疫情防控最大的支持。

趙辰昕表示，今年春節要合理有序引導群眾就地過年，機關、事業單位和國有企業人員要帶頭就地過年。

趙辰昕說，近期各地陸續出台了一些鼓勵就地過年的措施，但也有一些人關心就地過年是不是強制性措施？他強調，「就地過年」政策分級分類，各地執行時不能擅自加碼、層層加碼，「一刀切」更加不行。

中國國家衛健委早前已明確規定，春節返鄉需要持7日內核酸陰性證明的政策。中國今年春運自1月28日開始，3月8日結束。

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