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中國100個「最缺工」職業 第一名是銷售員

記者賴錦宏／即時報導
大陸人社部公布100個「最缺工」的職業，第一名為銷售員。圖為西安市職業介紹服務中心。新華社
大陸人社部公布100個「最缺工」的職業，第一名為銷售員。圖為西安市職業介紹服務中心。新華社

中國人社部26日發布「2020年第4季度全國招聘大於求職最缺工的100個職業排行」，最缺工前10名分別是：銷售員、保潔員、保安、商品營業員、餐廳服務員、家政服務員、客戶服務管理員、車工、房地產經紀人、電焊工。其中，排名第一的銷售員，上期同樣排名第一。

人社部表示，與上一期相比，本期新進排行25個職業中，有15個與製造業直接相關，佔比60%，如：冶煉工程技術人員、鑄造工、汽車工程技術人員、金屬熱處理工等。短缺程度加大的34個職業中，有16個職業與製造業直接相關，佔比47.1%，如：鋼筋工、機修鉗工、紡織染色工等。

此外，排行「前十」職業基本保持穩定，本期「電焊工」進入前十，「快遞員」退出前十。

人社部指出，缺口數和總體「求人倍率」（招聘需求人數與求職人數的比值）均居2019年第3季首次發布排行以來的歷史最高位。與第3季相比，本期排行招聘需求人數上升明顯，「最缺工」的100個職業供求關係總體趨緊。

從「最缺工」100個職業看，招聘需求人數從第3季的131.6萬人增至141.8萬人，增長7.75%；求職人數與第3季微降0.61%。

缺口數從第3季的82.4萬人上升到92.9萬人，增加12.74%。總體求人倍率從去年第3季的2.67上升到2.90。

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