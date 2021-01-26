冬奧明年2月北京見！ 習近平：已控制疫情 必如期籌辦

新冠疫情仍在蔓延，中國國家主席習近平表示，北京冬奧一定如期完成籌辦。圖為習考察籌辦工作。（新華社）

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，許多大型活動被迫取消或延期，中國國家主席習近平 25日晚與國際奧委會主席巴赫通話，再度展現如期舉辦2022年北京 冬季奧運會的決心。習近平表示，中方一定能夠如期完成各項籌辦任務，確保北京冬奧會圓滿成功。他並強調，中方率先控制疫情與實現經濟復甦，為舉辦冬奧會創造有利條件。

2022年北京冬季奧運會預定明年2月4日至20日在北京及河北省張家口舉行。本月中旬，習近平曾視察冬奧會、冬殘奧會舉辦籌備工作，他當時表示，「我對辦好這一屆盛會充滿信心」。

25日晚，習近平在與國際奧會主席巴赫通話，習表示中方願與國際奧會及各國一起努力，為安全順利舉辦東京奧運 會、北京冬奧會作出努力。

習近平強調，中方率先控制住國內疫情並實現經濟復甦，為北京冬奧會順利舉辦創造了有利條件。中方嚴格落實防控措施，克服疫情影響。

習近平表示，目前北京冬奧會場館和基礎設施建設取得階段性成果，賽事組織工作有序開展，賽會服務保障工作全面推進。

他並稱，相信在有關各方大力支持下，中方一定能夠如期完成各項籌辦任務，做好全面準備，確保北京冬奧會取得圓滿成功。

據中方發布，巴赫在通話中表示，中方抗擊新冠肺炎疫情取得出色成績，成為推動世界經濟復甦的重要引擎；國際奧委會致力於維護奧林匹克精神，反對將體育運動政治化，願與中方繼續加強長期戰略合作。

此前，包括美國聯邦參議員史考特、澳州聯邦參議員阿貝茨等人，均曾以中共侵害人權為由，呼籲抵制北京舉辦冬季奧運。