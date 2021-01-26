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中國軍機連2天大舉擾台 CNN：拜登重大外交挑戰

習近平拚外交與多國元首通電話 重申一中立場

特派記者陳言喬／北京即時報導
中國國家主席習近平。（新華網）
中國國家主席習近平。（新華網）

新年伊始，中國國家主席習近平拚外交不遺餘力，接連幾天與四個國家元首、政黨領袖，一個國際組織主席通電話，除互致新春問候，還著手推動雙邊經貿合作發展。多國重申支持一個中國原則，在涉及台灣等問題上，堅定與中國站在一起。

新華社報導，習近平1月26日晚與韓國總統文在寅通電話。習近平說，中韓兩國同舟共濟，攜手努力，推動各領域交流合作取得豐碩成果，特別是雙方推出行之有效的制度性安排，樹立合作抗疫典範，體現中韓戰略合作夥伴關係的高水準。雙方要繼續用好聯防聯控合作機制和「快捷通道」，服務兩國疫情防控和經濟發展。

他說，明年是中韓建交30周年，兩國關係面臨深化發展新機遇。「我願同你共同宣布正式啟動中韓文化交流年。希望雙方用好中韓關係未來發展委員會平台，回顧總結雙邊關係30年發展成果，規畫未來發展，增進人民友好，推動中韓戰略合作夥伴關係邁上新台階」。

習近平強調，中韓互為重要合作夥伴。去年兩國貿易逆勢增長，印證了中韓合作的互補性和巨大潛力。希望雙方認真落實就加快發展戰略對接、深化重點領域合作達成的共識，不斷拓展互利合作，推進高品質融合發展。要加快完成中韓自由貿易協定第二階段談判，推動「區域全面經濟夥伴關係協定」早日生效和中日韓自由貿易區建設加速進行。中方願與韓方就國際事務加強協調，共同致力於維護多邊主義和自由貿易。

文在寅表示，韓方願同中方密切交流，深化國民友誼，繼續推進抗疫、經貿、文化、教育等各領域合作。韓方讚賞中方在應對全球氣候變化問題上發揮的領導力，願同中方就氣候變化、可持續發展等問題保持溝通協調。

習近平1月26日晚還與白俄羅斯總統盧卡申科通電話。他說，中白兩國雙方要推動共建一帶一路合作高品質發展，推進中白工業園建設，在抗疫、經貿、教育、科技、文化、地方等領域開展更多合作，中白全面戰略夥伴關係一定能得到更大發展。

盧卡申科表示，白中是全面戰略夥伴，白方在香港、台灣、新疆等涉及中方核心利益問題上堅定地同中方站在一起，堅決反對一切外部干涉。

1月25日，習近平與多米尼克總理斯凱里特通電話。他說，中方將繼續大力支持多方抗疫，向包括多米尼克在內的發展中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，為實現疫苗的可及性和可負擔性作出中國貢獻。

斯凱里特表示，中國是多米尼克值得信賴的真朋友。多方堅持一個中國原則，支持中國和平統一，堅決反對任何勢力干涉中國內政，在涉港、涉台等問題同中國堅定站在一起。

1月25日晚，習近平還與國際奧會主席巴赫通電話。習近平向巴赫介紹中國抗擊新冠肺炎和經濟復甦的情況，以及2022年舉辦北京冬奧場館的建設進度，表示中國一定會做好全面準備，確保北京冬奧會取得圓滿成功。

巴赫表示，中國抗擊新冠肺炎疫情取得出色成績，經濟率先實現恢復，國際奧會支持中方舉辦一屆綠色、共用、開放、廉潔的冬奧會理念，願同中方共同努力，確保北京冬奧會成功精彩安全。

稍早之前的1月21日，習近平也老撾（寮國）人民革命黨中央總書記通倫通電話。習近平向通倫當選老撾黨中央總書記表示祝賀。

中國 習近平 北京

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