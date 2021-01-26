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產品包裝檢出陽性 正大集團在黑龍江下架1437噸

記者林宸誼／即時報導
正大集團招牌。圖/財經網
正大集團招牌。圖/財經網

台灣卜蜂母公司正大集團，26日在官微發布聲明表示，黑龍江正大9份產品外包裝新冠檢測呈陽性，各地市場監管部門對1日以後出廠的黑龍江正大產品進行下架、暫存，涉及產品高達1437.52噸。

聲明指出，黑龍江正大是正大集團在黑龍江省唯一的食品生產企業，位於黑龍江省哈爾濱市利民經濟技術開發區，生產雞肉生品及雞肉調熟食品，接到通知後，黑龍江正大已立即停產停工，對全員進行隔離並做核酸檢測，對庫存產品全面封存排查，對環境進行全面消毒處理。

財經網報導，正大集團宣傳部人士表示，產品外包裝呈陽性，是因為近日黑龍江正大員工有確診病例和無症狀感染者，目前正大集團其他省區各食品企業均未受到疫情影響。

澎湃新聞報導，根據哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部發布的通報，截至1月25日上午8時，共抽檢黑龍江正大樣本92,786份，已出檢測結果91,696份，共發現9份產品外包裝樣本呈陽性，其中黑河市孫吳縣8份、綏化市蘭西縣1份。

檢測呈陽性的對應產品分別是2021年1月6日生產的「小熊伴嫁蝴蝶雞排」2200公斤和2021年1月15日生產的「迷你串」234公斤，合計2434公斤。

經排查，這些產品分別於1月11日、12日、16日銷往黑龍江省內齊齊哈爾、大慶、黑河、綏化四地，其中銷往齊齊哈爾、黑河、綏化的產品已下架、封存；銷往大慶市的240公斤產品正在排查核實中。

檢測 疫情 台灣

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