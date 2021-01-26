中國女子搭機返國隱瞞疫情 被判一年徒刑、緩刑一年

中國一女子搭機返國時隱瞞疫情，被判一年徒刑緩刑一年。圖為防疫人員進行核酸檢測。新華網

38歲的黎姓女子去年在美感染新冠肺炎後，隱瞞病史服用退燒藥後搭機返陸，造成同機乘客面臨被傳染的風險，大陸法院今天（26日）依妨害傳染病防治罪，判處她有期徒刑一年、緩刑一年。

北青─北京 頭條報導，2020年3月，北京市通報了一名黎姓女子在美國 出現發熱咳嗽等症狀，在美國登機前曾服用退燒藥，登機後未如實向乘務人員提供個人健康狀況，抵達中國後被確認感染新冠肺炎，給同機人員造成傳染風險的事件。

據2021年1月26日法院判決書顯示，黎姓女子為博士研究生，原為美國某製藥公司員工。其與家人長期在美國工作生活。2020年3月初（以下均為當地時間），黎女出現發熱、身體乏力等症狀，多次到當地醫院就診未見好轉。3月11日，黎女再次就醫時，醫院對其進行了新型冠狀病毒核酸檢測 。在檢測結果未出時，黎女決定回大陸。當日，黎女及家人從美國波士頓乘飛機經洛杉磯中轉，乘坐飛機回大陸。

判決書說，為順利登機，黎女在登機前服用退燒藥降低體溫，通過體溫檢測。登機後，在航班要求乘客主動申報發熱等不適症狀時，黎女未申報，未如實回答機組人員關於身體情況、接觸史、同行人員等疫情防控的相關詢問。

飛機降落前，黎某如實填寫了「出／入境健康申明卡」並告知了機組人員自己的病情、就醫情況等。3月13日，黎女及家人抵達北京，防疫部門當即將黎女送醫治療。黎女於當日被確診為患新型冠狀病毒肺炎，其密切接觸者63人被採取隔離措施。

法院認為，被告黎女違反傳染病防治法的規定，乘坐航空器從境外回國時未遵守海關、民航部門提出的預防、控制措施，謊報瞞報病情、接觸史，導致60餘人被隔離觀察，引起新型冠狀病毒傳播的嚴重危險，其行為已構成妨害傳染病防治罪，應予懲處。

法院表示，遵守疫情防控的相關規定、如實填寫健康申明卡、配合防疫人員的工作是疫情防控這一特殊時期，是每位公民的應盡義務，黎女的相關行為不能體現其主動接受法律懲處的投案意願、不屬於自動投案，故不構成自首。鑒於被告到案後如實供述犯罪事實、認罪悔罪，且自願認罪認罰，依法對被告人黎女從寬處罰並適用緩刑。