失職釀1周300確診 吉林處分22人

中國 國家衛健委25日通報，24日中國新增新冠肺炎本土病例117例。當中以吉林67例最多，次為黑龍江35例。吉林省25日一口氣處分22名抗疫不力的黨政領導幹部。

吉林省這波疫情 主要是10天前黑龍江1名無症狀感染者的傳銷人員，到吉林的部分封閉場所推銷養生產品，導致上百人被感染。此波疫情發展迅速，短短一周因交叉感染已造成300例確診病例，吉林通化還因此緊急封城，導致幾近斷糧的民怨。

吉林通化25日新增56例確診病例，還通報官員失管失察、履職不力，對疫情防控造成影響，對市衛健委主任等14名官員追責問責，同時展開第3輪全員核酸檢測。另，吉林公主嶺市衛健局局長等8人25日也被通報追責處分。

在河北疫情部分，經有效隔離控制後，河北25日新增11例確診病例。

在北京，新增3例確診病例，均為大興區融匯社區住戶。大興25日通報孕婦、嬰幼兒等特殊群體的集中隔離觀察人員，可由1名現共同居住的家屬和或看護陪同。

中國國務院 辦公廳25日也印發通知，要求低風險地區倡導群眾就地過年，非必要不出行。機關、事業單位和國有企業人員要帶頭就地過年，引導外地農民工、尚未離校的師生就地過年。

另外，中國目前已加速接種新冠疫苗，統籌設置了2萬5千多個接種點，目前已超過1,500萬次的接種量。