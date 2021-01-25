我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

看好科技股財報 史指那指創新高

失職釀1周300確診 吉林處分22人

特派記者陳言喬／北京報導

中國國家衛健委25日通報，24日中國新增新冠肺炎本土病例117例。當中以吉林67例最多，次為黑龍江35例。吉林省25日一口氣處分22名抗疫不力的黨政領導幹部。

吉林省這波疫情主要是10天前黑龍江1名無症狀感染者的傳銷人員，到吉林的部分封閉場所推銷養生產品，導致上百人被感染。此波疫情發展迅速，短短一周因交叉感染已造成300例確診病例，吉林通化還因此緊急封城，導致幾近斷糧的民怨。

吉林通化25日新增56例確診病例，還通報官員失管失察、履職不力，對疫情防控造成影響，對市衛健委主任等14名官員追責問責，同時展開第3輪全員核酸檢測。另，吉林公主嶺市衛健局局長等8人25日也被通報追責處分。

在河北疫情部分，經有效隔離控制後，河北25日新增11例確診病例。

在北京，新增3例確診病例，均為大興區融匯社區住戶。大興25日通報孕婦、嬰幼兒等特殊群體的集中隔離觀察人員，可由1名現共同居住的家屬和或看護陪同。

中國國務院辦公廳25日也印發通知，要求低風險地區倡導群眾就地過年，非必要不出行。機關、事業單位和國有企業人員要帶頭就地過年，引導外地農民工、尚未離校的師生就地過年。

另外，中國目前已加速接種新冠疫苗，統籌設置了2萬5千多個接種點，目前已超過1,500萬次的接種量。

疫情 中國 國務院

上一則

中國海警法授權動武 菲總統府：國際法禁用武力

延伸閱讀

吉林居民隔離斷糧！繩索遞食救援 網讚中國好鄰居

吉林居民隔離斷糧！繩索遞食救援 網讚中國好鄰居
吉林通化封城斷糧 副市長道歉 網稱「醫護快撐不下去了」

吉林通化封城斷糧 副市長道歉 網稱「醫護快撐不下去了」
Hyundai、Kia靠休旅車抗疫！在美銷售優於同業

Hyundai、Kia靠休旅車抗疫！在美銷售優於同業
吉林通化斷糧 醫護：紙尿褲尿透了 順著大腿往下淌

吉林通化斷糧 醫護：紙尿褲尿透了 順著大腿往下淌

熱門新聞

中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）

老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

2021-01-22 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復
川普回佛州不受歡迎… 海湖莊園俱樂部爆退會潮

川普回佛州不受歡迎… 海湖莊園俱樂部爆退會潮
國際媒體署大風吹 趙克露開除川普人馬

國際媒體署大風吹 趙克露開除川普人馬
優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體