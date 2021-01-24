我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能等了」拜登政府拋1.9兆紓困案 促國會通過

失蹤華婦找到了...陳屍優勝美地瀑布上游

吉林通化斷糧 醫護：紙尿褲尿透了 順著大腿往下淌

中國新聞組／北京25日電
吉林通化被市民投訴之後，全力保障生活物資配送。(新華社)
吉林通化被市民投訴之後，全力保障生活物資配送。(新華社)

吉林省通化市近日爆發本土疫情，18日起實施全面封閉管理，22日起東昌區居民住戶更被實施貼封條封閉管控。網友紛轉發現況呼籲，「通化是目前全國最重的重災區，一線人員都快堅持不住了！」曾有醫護人員哽咽稱，「我們的紙尿褲都尿透了，順著大腿往下淌…」。對於封城造成人民生活不便，通化副市長已出面道歉。

近日通化網友表示，在隔離期間缺乏物資，有的家中已快斷糧，引起網上關注。通化市新冠肺炎疫情防控指揮部23日回應稱，會成立保民生志願服務隊，免費提供生活必需品代購配送服務。通化市副市長蔣海燕24日代表市委市政府表達歉意。

據通化衛健委消息，23日通化市新增確診病例2例，本次移入性疫情全市累計報告確診病例140例。23日通化新增無症狀感染者19例，現有無症狀感染者100例。

因應當地疫情，從18日晚上11時起，通化市社區被全面封閉管理；20日凌晨1時起，通化市東昌區（位於市區中心）全域被調整為高風險地區；22日晚上10時起，東昌區居民住戶被實施貼封條封閉管控，居民一律不得外出，由社區工作人員上門幫助解決生活物資配送需求，解除時間另行通知。

據香港01報導，有網友在微博上表示，自通化「封城」後，快遞停發，社區物資配送跟不上。且封戶比較突然，很多居民面臨斷糧斷菜，有老人斷藥，有嬰兒斷奶粉，基本生活無法得到保障。有網友指，官方給出的配送管道都已嚴重超負荷，幾天前的訂單還沒配送，無法下單，電話線路繁忙，不會網購的老人更是難上加難。

對此，網友紛紛轉發表示，「重視一下通化疫情吧，挺嚴重的！」、「他們吃不上飯，防疫人員已經累哭了」、「好像挺嚴重的，為什麼上不了熱搜？」，還有人直言，「通化急需物資的熱搜又被壓下來了，一座30W人的小城，確診200多例，沒人關注，家家戶戶貼封條以後，生活必需的糧食和藥品卻不能供應，這真的很奇怪！」。

通化市新冠肺炎疫情防控指揮部23日表示，為保障廣大居民在居家封閉期間生活必需品供應，通化市青年志願者（志工）協會及「餓了麼」、酒桶「跑腿兒」、好幫養老公司自願成立保民生志願服務隊，面向廣大居民免費提供生活必需品代購配送服務。配送商品種類包括蔬菜水果、糧油副食、藥品等日常生活必需品。

此外，吉林省通化市紀委監委23日對在疫情防控工作中失管失察、履職不力的14名黨員幹部追責問責情況進行通報。市衞健委主任、市疾控中心主任、市交通局副局長等14名黨員幹部分別被黨內警告、撤銷黨內職務及政務撤職等。

另外，吉林省防疫升級，冬春季農村防疫手冊要求所有返鄉人員需持三天內核酸陰性報告。而吉林省扶餘市昨日公告，將利用三天時間展開全民免費檢測。屆時需居家禁足，人車亦禁止出入市域。截至目前，扶餘市未有確診病例、疑似病例和無症狀感染者報告。

通化市副市長蔣海燕24日代表市委市政府表達歉意。（取材自微博）
通化市副市長蔣海燕24日代表市委市政府表達歉意。（取材自微博）
通化封城斷糧慘況曝光，醫護心聲令網友不捨。(視頻截圖)
通化封城斷糧慘況曝光，醫護心聲令網友不捨。(視頻截圖)

疫情 防疫 封城

上一則

湖南養老機構爆雷！逾2千長者受騙 有人為此跳河身亡

延伸閱讀

圍堵院內群聚 指揮中心擴建防火牆 專家：時機太慢

圍堵院內群聚 指揮中心擴建防火牆 專家：時機太慢
醫護、長者還沒打…超前為教師打疫苗 南灣醫院違規

醫護、長者還沒打…超前為教師打疫苗 南灣醫院違規
灣區疫苗接種 混亂情況改善

灣區疫苗接種 混亂情況改善
有一種餓叫怕醫護餓！台灣民眾捐物資感謝英雄們不逃

有一種餓叫怕醫護餓！台灣民眾捐物資感謝英雄們不逃

熱門新聞

武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位
參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復